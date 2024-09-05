Коц: Не удары возмездия, а систематическое вбивание Украины в 19 век

Максим Столяров.  
05.09.2024 21:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Запад не даст замёрзнуть Украине, однако это не значит, что нужно отказываться от систематического поражения критической украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не даст замёрзнуть Украине, однако это не значит, что нужно отказываться от систематического...

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«Мы третий год гадаем, замёрзнет Украина или нет. Чтобы она замёрзла, удары по украинской энергетике должны быть систематическими, а они сейчас таковыми не являются. Всё равно Запад помогает восстанавливать, всё равно будут какие-то ветки электроэнергии переводить на Украину, то есть полностью замёрзнуть ей никто не даст.

Но, в любом случае, проблема энергетики – это штука с отложенным эффектом. Она сказывается и на ВПК, и на настроениях. Ну, миллионы не побегут, мужиков-то не выпустят из Украины, но любая проблема с электроснабжением понижает в глобальном смысле обороноспособность, и в этом смысле надо продолжать вбивать «незалежную» в XIX век.

И массированные удары по критической инфраструктуре должны быть системными, а не какими-то ударами возмездия», – сказал Коц.

«Меньше всего нужно думать о том, как это скажется на гражданском населении – это проблема украинского государства решать заботы своих граждан. Пусть они в школах и поликлиниках устанавливают дизельные генераторы, а не на военно-промышленных предприятиях…

Помимо электроэнергии, надо бить и по НПЗ, как это делает Украина, чтобы им нечем было заправлять свои генераторы. И чтобы в конечном итоге – чем чёрт не шутит, украинское общество само решит задать эти вопросы своему руководству и придёт, допустим, на майдан, как это было в 2014 году. Но мне кажется, всё-таки, замерзнуть Украине не дадут, и рассчитывать только на это в нашем противостоянии не стоит»,– добавил военкор.

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