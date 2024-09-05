Коц: Не удары возмездия, а систематическое вбивание Украины в 19 век
Запад не даст замёрзнуть Украине, однако это не значит, что нужно отказываться от систематического поражения критической украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы третий год гадаем, замёрзнет Украина или нет. Чтобы она замёрзла, удары по украинской энергетике должны быть систематическими, а они сейчас таковыми не являются. Всё равно Запад помогает восстанавливать, всё равно будут какие-то ветки электроэнергии переводить на Украину, то есть полностью замёрзнуть ей никто не даст.
Но, в любом случае, проблема энергетики – это штука с отложенным эффектом. Она сказывается и на ВПК, и на настроениях. Ну, миллионы не побегут, мужиков-то не выпустят из Украины, но любая проблема с электроснабжением понижает в глобальном смысле обороноспособность, и в этом смысле надо продолжать вбивать «незалежную» в XIX век.
И массированные удары по критической инфраструктуре должны быть системными, а не какими-то ударами возмездия», – сказал Коц.
«Меньше всего нужно думать о том, как это скажется на гражданском населении – это проблема украинского государства решать заботы своих граждан. Пусть они в школах и поликлиниках устанавливают дизельные генераторы, а не на военно-промышленных предприятиях…
Помимо электроэнергии, надо бить и по НПЗ, как это делает Украина, чтобы им нечем было заправлять свои генераторы. И чтобы в конечном итоге – чем чёрт не шутит, украинское общество само решит задать эти вопросы своему руководству и придёт, допустим, на майдан, как это было в 2014 году. Но мне кажется, всё-таки, замерзнуть Украине не дадут, и рассчитывать только на это в нашем противостоянии не стоит»,– добавил военкор.
Спасибо!
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