Просроченного президента Украины Владимира Зеленского нельзя ликвидировать, поскольку такой «верховный главнокомандующий», который уничтожает собственных солдат ради информационного гешефта, Москве только на руку.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем нам, конечно, хотелось бы открыть внутри Украины второй фронт, мы видим попытки у нас хотя бы навязать какую-то «мятеж-войну» – они идут с нашей стороны. Мы видим это по количеству сожжённых военных машин в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Киеве и других городах.

Недавно был рекорд поставлен в Одессе – за ночь пять машин сожгли. Честно говоря, я не знаю – это идейная диверсия или за деньги. И то, и то можно приветствовать.

Потому что Украина не жалеет денег для того, чтобы у нас нанимать недалёких умом юношей и не только, которые поджигают релейные шкафы, и того больше. У нас вообще действует их агентура, которая устраивает теракты и на железной дороге, и на аэродромах, и совершает политические убийства», – сказал Коц.