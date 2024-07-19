Коц объяснил, почему давно пора убить Буданова, но нельзя трогать Зеленского

Максим Столяров.  
19.07.2024 21:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 464
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Просроченного президента Украины Владимира Зеленского нельзя ликвидировать, поскольку такой «верховный главнокомандующий», который уничтожает собственных солдат ради информационного гешефта, Москве только на руку.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченного президента Украины Владимира Зеленского нельзя ликвидировать, поскольку такой «верховный главнокомандующий», который уничтожает собственных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Всем нам, конечно, хотелось бы открыть внутри Украины второй фронт, мы видим попытки у нас хотя бы навязать какую-то «мятеж-войну» – они идут с нашей стороны. Мы видим это по количеству сожжённых военных машин в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Киеве и других городах.

Недавно был рекорд поставлен в Одессе – за ночь пять машин сожгли. Честно говоря, я не знаю – это идейная диверсия или за деньги. И то, и то можно приветствовать.

Потому что Украина не жалеет денег для того, чтобы у нас нанимать недалёких умом юношей и не только, которые поджигают релейные шкафы, и того больше. У нас вообще действует их агентура, которая устраивает теракты и на железной дороге, и на аэродромах, и совершает политические убийства», – сказал Коц.

По его словам, давно пора не бить по центрам принятия решений, а устранять лица, их принимающие.

«Буданов у них заявляет, что готовили покушение на нашего президента. Почему Буданов до сих пор живой ходит по этой земле, мне не очень понятно. Потому что я не сторонник ударов по «центрам принятия решений», то есть по зданиям СБУ, ГУР или на Банковой. Я сторонник того, чтобы устранялись лица, принимающие решения, такие, как Буданов, в том числе.

А Зеленского убивать не надо, Зеленский нас ещё приведёт к победе. Нам сейчас такой верховный главнокомандующий, который уничтожает своих людей ради информационного гешефта, только на руку», – добавил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть