Коц объяснил, почему давно пора убить Буданова, но нельзя трогать Зеленского
Просроченного президента Украины Владимира Зеленского нельзя ликвидировать, поскольку такой «верховный главнокомандующий», который уничтожает собственных солдат ради информационного гешефта, Москве только на руку.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всем нам, конечно, хотелось бы открыть внутри Украины второй фронт, мы видим попытки у нас хотя бы навязать какую-то «мятеж-войну» – они идут с нашей стороны. Мы видим это по количеству сожжённых военных машин в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Киеве и других городах.
Недавно был рекорд поставлен в Одессе – за ночь пять машин сожгли. Честно говоря, я не знаю – это идейная диверсия или за деньги. И то, и то можно приветствовать.
Потому что Украина не жалеет денег для того, чтобы у нас нанимать недалёких умом юношей и не только, которые поджигают релейные шкафы, и того больше. У нас вообще действует их агентура, которая устраивает теракты и на железной дороге, и на аэродромах, и совершает политические убийства», – сказал Коц.
По его словам, давно пора не бить по центрам принятия решений, а устранять лица, их принимающие.
«Буданов у них заявляет, что готовили покушение на нашего президента. Почему Буданов до сих пор живой ходит по этой земле, мне не очень понятно. Потому что я не сторонник ударов по «центрам принятия решений», то есть по зданиям СБУ, ГУР или на Банковой. Я сторонник того, чтобы устранялись лица, принимающие решения, такие, как Буданов, в том числе.
А Зеленского убивать не надо, Зеленский нас ещё приведёт к победе. Нам сейчас такой верховный главнокомандующий, который уничтожает своих людей ради информационного гешефта, только на руку», – добавил военкор.
Спасибо!
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