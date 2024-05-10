Коц объяснил, почему стоит ожидать ввода войск НАТО на Украину

Владимир Гладков.  
10.05.2024 19:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Киевское руководство рань или поздно неизбежно попросит страны запада ввести войска на Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Действительно, на минувшей неделе очень много было и вбросов, и официальных заявлений, и не очень официальных. Премьер-министр Украины Шмыгаль ляпнул, что приветствовал бы ввод иностранных войск на Украину. И это тот же самый Шмыгаль, который совсем недавно говорил, что им не нужна живая сила натовская, что нужно только оружие. Тот же самый Шмыгаль, но ветер немного поменялся и премьер-флюгер, четко по тренду развернулся.

Про вероятность прямого участия натовской пехоты в войне с Россией сегодня, наверное, из каждого западного утюга вещают, там застрельщиком выступает фонтанирующий просто наполеоновскими амбициями президент франции Макрон.

Он даже определил условия, при которых он отправит французов умирать за украинцев – это Россия должна прорвать фронт. И второе – Киев должен попросить о помощи. Я вообще нисколько не сомневаюсь, что Киев такую просьбу обязательно озвучит рано или поздно», – сказал военкор.

«И будет Старый Свет решать, что же с этим делать. Но помимо Франции, свой план есть и у НАТО. Поводом для ввода натовских подразделений, как пишут журналисты, может стать вмешательство в этот конфликт третьей стороны. Например, Белоруссия, если окажет нам помощь, это будет рассчитываться, расцениваться как повод для ввода западных войск не под эгидой НАТО, а под эгидой каких-то отдельных стран», – подытожил Коц.

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