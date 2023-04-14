Коц объяснил, почему замедлилось продвижение в Артёмовске

Владимир Гладков.  
14.04.2023 02:04
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Российские подразделения освободили Артёмовск (Бахмут) более, чем на 80%, однако продвижение несколько замедлилось из-за вхождения подразделений в частную застройку, которую труднее штурмовать, чем многоэтажки.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские подразделения освободили Артёмовск (Бахмут) более, чем на 80%, однако продвижение несколько замедлилось из-за...

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«Артёмовск сейчас нашими силами контролируется уже более чем на 80%. Сейчас бои осложняются тем, что в западной части города находится частный сектор, а не городская застройка. А там продвижение идёт медленнее, чем в высотной», – сказал Коц

«Штурмовики говорят, что им в городской застройке, где 5-9 этажные дома, всё-таки легче. Обходить противника легче, окружать, выкуривать подъезд за подъездом, как-то попроще.

А в частном секторе штурмовая работа намного тяжелее, и соответствующие издержки», – добавил военкор.

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