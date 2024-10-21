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Украина с ее разбитой промышленной базой не сможет в короткие сроки создать ядерное оружие. Для этого даже развитой стране понадобились бы годы. Но что она точно может сделать – это «грязную» ядерную бомбу, чтобы спровоцировать Россию на ответный удар.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Украины, которая грозит производством оружия, – на Украине никогда не было расположено производство ядерного оружия, и даже комплектующих. На то, чтобы создать промышленную базу, уйдут не недели, а годы. И то, годы уйдут у промышленно развитой страны, а не у разбитой Украины с разбитой промышленностью. Поэтому максимум, что они могут сделать, – это грязную бомбу для какой-то провокации. Возможностей производства ядерного оружия на Украине сейчас нет – для этого нужны огромные промышленные мощности. На Украине их нет точно», – отметил Коц.

Ранее президент Украины с истекшим сроком полномочий Владимир Зеленский заявил, что его страна может снова обзавестись ядерным оружием, если не будет принята в НАТО. Неназванный источник в украинском правительстве западным пропагандистам заявил, что на это уйдут несколько недель.