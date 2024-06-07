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Киевское командование стянуло на Харьковское направление все имеющиеся резервы, включая самые элитные части, однако результатов нет, и есть все основания полагать, что украинский контрудар повторит судьбу прошлогоднего «контрнаступа».

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я что-то не вижу у них каких-то подвижек с контрнаступательной операцией в Харьковской области. Стянули они сюда всё, что было возможно и невозможно, перебросили не только все стратегические и оперативные резервы из тыла, включая самые элитные части, даже бригаду охраны Генштаба, даже президентскую бригаду сюда перекинули. Но им пришлось и снимать подразделения с других направлений – с Херсонского 36-ю бригаду морской пехоты, с Донецкого, с Артёмовского направления перебросили силы. Но не видно, чтобы они как-то начали нас давить обратно. У нас сейчас продвижения минимальные, но есть, продолжаем пытаться охватывать район многоэтажек в Волчанске, продолжаем небольшие продвижения на востоке этого города. Но в целом сейчас мы больше уходим в оборону и готовимся к этому контрудару», – сказал Коц.

«Когда сегодня нам рассказывают, что Украина будет бить вглубь нашей территории западными высокоточными системами, и это обеспечит её продвижение, я вспоминаю лето прошлого года, как раз в эти дни начиналось по началу «здорово» это контрнаступление в Запорожье, и тогда тоже били «Хаймарсы», «Сторм шедоу», тогда тоже было огромное количество техники. И в итоге-то достижения были очень скромные, многие результаты нивелированы уже в этом году, то же Работино, часть Вербового и т.д. Мы всё это видели. И группировка войск «Север» – это люди, которые воевали на разных направлениях, они знакомы с этой высокоточкой, не смогла эта высокоточка, которая била вглубь нашей территории «новой» России, как-то изменить ситуацию на фронте», – добавил военкор.