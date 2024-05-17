Коц рассказал, чего ждут от нового Минобороны на фронте

Военкор Александр Коц пообщался с фронтовыми товарищами и обобщил, что ждёт фронт от нового министра обороны РФ Андрея Белоусова, в первую очередь, как от экономиста.

Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, понимания того, что прогресс рождается в атмосфере здоровой конкуренции, а не монополизации производства изделия при существовании аналогов. У нас есть определённые средства, которые делает только один производитель, Минобороны доверяет только ему, хотя полно конкурентов, но конкуренции не создано, потому что у них нет таких же промышленных мощностей, масштабов, чтобы производить девайсы для фронта. Я говорю и о дронах, и о РЭБ и так далее. Ждут, что дешевле потратить деньги на разработку новых и производство уже зарекомендовавших себя средств защиты для техники, чем делать эту технику с нуля. Для каждой единицы техники. То есть у нас наличие систем РЭБ и систем уничтожения дронов не должно быть чем-то, на что мы всем миром собираем, это априори должно идти с завода на каждую единицу техники. И должно быть понимание, что дешевле обеспечить каждого бойца портативными детекторами дронов и подавителями, чем выплачивать 3 миллиона за ранение и 5 миллионов – за гибель», – отметил он.



«Дешевле в промышленных масштабах поставить в армию роботизированные эвакуационные тележки, чем выплатить 3 миллиона за ранение, чем 5 миллионов за гибель вовремя не эвакуированного с передовой бойца. Дешевле создать бетонные укрытия для самолётов, которые накрываются «Атакамсами», чем строить новые самолёты. Дешевле в тылу мобильные группы организовать, которые будут уничтожать дроны, чем ликвидировать последствия от их ударов по той же нефтеперерабатывающей инфраструктуре. И так далее. Этого ждут как от экономиста», – изложил Коц.