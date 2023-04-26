Коц рассказал, как коропоративная ЧВК едва не развалила фланги в Артёмовске
Созданная одной из российских корпораций ЧВК «Поток» не удержала фланг, и «вагнеровцы» были вынуждены перебрасывать часть сил, штурмующих Артёмовск.
Об этом в эфире радио «КП» рассказал российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть неприятные эксцессы. Мы говорили о том, что важно не допустить удары «вагнерам» по флангам, чтобы противник не смог зайти в тыл и фактически окружить Артёмовск. Фланги на разных участках контролируют разные подразделения, десантники держат как надо.
Появились новые подразделения, которые создаются на деньги российских корпораций, в том числе госкорпораций, и вот подразделение ЧВК «Поток» встало на одной из сторон одного из рубежей флангов и, к сожалению, под огнём миномётов не смогла сдержать эти позиции и откатилось назад. Сейчас записывают такие жалостливые ролики, что их не доэкипировали, что «вагнеровцы» к ним очень грубо относятся. Но я в какой-то степени «музыкантов» понимаю, когда это подразделение открывает им фланг, понятно, что они любезничать с ними не будут», – отметил он.
«Поэтому «музыкантам» пришлось оперативно отвлекать от штурмовой работы часть подразделений, чтобы закрыть эту брешь и ликвидировать угрозу захода в тыл. Но это такие рабочие моменты, без которых, к сожалению, на войне не обойтись, они были, они будут, будем надеяться, что их будет меньше. Напомню, что за фланги у нас отвечает министерство обороны, а «вагнера» внутри ведут штурмовую работу», – рассказал Коц.
Спасибо!
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