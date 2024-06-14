Коц рассказал, почему военкоры не спросили Белоусова о победе

Прошедшая встреча российских военкоров с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым была не паркетным мероприятием, а откровенным разговором, на котором обсуждались все связанные с армией болевые точки.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не скажу, что мы по всем проблемным точкам одинаково мыслим, но в целом, несмотря на короткий срок в должности, министр показал глубокую погружённость не только в финансово-экономическую, хозяйство Минобороны, но и в техническую часть, в том числе и в области средств поражения, главных проблем на фронте и т.д. Очень важно, что по результатам этой встречи будут составлены поручения. Мы за 2 часа задали все вопросы, не было ограничений. Не скажу, что получили исчерпывающие ответы на все вопросы, потому что есть понятие гостайны, служебной информации. Но было проговорено всё, что обсуждается на кухнях, в тг-каналах, всё, что вы задавали мне в личку – точно были эти вопросы. Это была не паркетная встреча ради встречи, это действительно был разговор, в том числе, с элементами спора с главой оборонного ведомства, когда мы пытались доказать своё виденье», – рассказал Коц.

На вопрос, было ли на встрече что-то про победу или докуда нужно идти ВС РФ, он ответил, что перед мероприятием военкоры сами договорились не затрагивать риторические темы, а больше говорить о конкретных проблемах здесь и сейчас.

«Всё-таки, от этих встреч хочется получить практическую пользу для бойцов, для ВПК, для Кулибиных, для мобилизованных, для тех, кто в очереди на жильё и т.д. Поэтому эту демагогию мы отсекли самостоятельно, а не из-за того, что министр не захотел. Мы всё-таки больше по болевым точкам, которые озвучивают и наши бойцы, и наше общество», – объяснил военкор.