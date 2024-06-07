Коц: Разрешение США на удары западными ракетами по Кремлю – вопрос времени

Максим Столяров.  
07.06.2024 21:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Практика показывает, что если президент США Джо Байден говорит, что не разрешает ВСУ бить западным оружием по Москве и Кремлю, значит такие удары всё-таки в планах уже есть.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Практика показывает, что если президент США Джо Байден говорит, что не разрешает ВСУ бить...

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«То, что Байден сказал, что не давали Киеву разрешения бить по Москве и по Кремлю – собственно, нас готовят к тому, что рано или поздно такое разрешение будет дано. Потому что как только в США говорят, что не будут поставлять Украине «Абрамсы» – это значит, что Америка их поставит. Как только Байден заявляет, что «Пэтриот» не поставят Киеву, сразу понятно, что в Киеве они скоро окажутся.

Как только американцы говорят, что никаких F-16 они передавать не собираются – это значит, что будут американские истребители у Зеленского. Как только говорят, что никаких «Атакамс» мы передавать не будем, только обычные «Хаймарсы», сразу ясно, что «Атакамс» появятся», – напомнил военкор.

«Ну, и по территории «старой» России, как они говорят, тоже не было разрешения, и тоже они об этом говорили неоднократно, сразу было ясно, что будет разрешение. Сейчас оно есть по приграничной территории американским вооружением, но раз Байден говорит, что не разрешает бить по Москве и по Кремлю, значит такие удары всё-таки в планах есть», – добавил Коц.

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