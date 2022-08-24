Коц: Русские на Украине действуют вопреки военным учебникам

24.08.2022  18:40 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1255
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские военные и союзные им войска республик Донбасса действуют вопреки правилам, прописанным в военных учебниках, и идут в атаку силами, уступающими в количестве группировке противника.

Об этом в эфире интернет-канала «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные и союзные им войска республик Донбасса действуют вопреки правилам, прописанным в военных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Коца, добиваться успехов им позволяет, в том числе, военная смекалка и хитрость.

«Когда штурмовалась Углегорская ТЭС, противника на ней было в три раза больше, противник находился в серьезных бетонных укреплениях, у противника было несколько эшелонов обороны, и все равно, несмотря на численное превосходство украинских войск, Углегорская ТЭС была взята, скажем, в максимально сжатые сроки – в течение полутора недель этот стратегический объект был освобожден. Это тоже говорит и о некой выучке, военной смекалке, хитрости и мотивации в том числе…

Да, преимущества не было с самого начала специальной военной операции, тем не менее, малыми силами берутся города. Лисичанск, Северодонецк брались тоже малыми силами, противника там было больше, чем наступающих сил, но есть военная смекалка, хитрость, когда противника обманывают, когда предпринимают некие ложные движения, на которые противник покупается. Как только доходит дело до городских боев, стрельбы из автоматического оружия, когда ведется огонь фактически в упор в соседних зданиях, где сидят, – не выдерживают украинцы, они предпочитают отказываться», – объяснил Коц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть