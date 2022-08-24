Коц: Русские на Украине действуют вопреки военным учебникам

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Новости Украины

Российские военные и союзные им войска республик Донбасса действуют вопреки правилам, прописанным в военных учебниках, и идут в атаку силами, уступающими в количестве группировке противника.

Об этом в эфире интернет-канала «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, добиваться успехов им позволяет, в том числе, военная смекалка и хитрость.

«Когда штурмовалась Углегорская ТЭС, противника на ней было в три раза больше, противник находился в серьезных бетонных укреплениях, у противника было несколько эшелонов обороны, и все равно, несмотря на численное превосходство украинских войск, Углегорская ТЭС была взята, скажем, в максимально сжатые сроки – в течение полутора недель этот стратегический объект был освобожден. Это тоже говорит и о некой выучке, военной смекалке, хитрости и мотивации в том числе… Да, преимущества не было с самого начала специальной военной операции, тем не менее, малыми силами берутся города. Лисичанск, Северодонецк брались тоже малыми силами, противника там было больше, чем наступающих сил, но есть военная смекалка, хитрость, когда противника обманывают, когда предпринимают некие ложные движения, на которые противник покупается. Как только доходит дело до городских боев, стрельбы из автоматического оружия, когда ведется огонь фактически в упор в соседних зданиях, где сидят, – не выдерживают украинцы, они предпочитают отказываться», – объяснил Коц.