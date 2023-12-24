Коц с «осторожным оптимизмом»: Авдеевку можем взять в первые месяцы нового года

Владимир Гладков.  
24.12.2023 21:42
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Донбасс, Россия


После взятия Авдеевки российские войска ждут не менее тяжёлые и ожесточённые бои.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После взятия Авдеевки российские войска ждут не менее тяжёлые и ожесточённые бои. Об этом...

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«Приходят последние дни оттуда неплохие новости. От Степового отошёл противник в низину, это даёт какие-то поводы для осторожного оптимизма. Небыстрая это история. И, к сожалению, со взятием Авдеевки не будет какого-то коренного перелома. То есть мы возьмём, безусловно, Авдеевку в следующем году, может быть, в начале года, в первые два месяца, но это не означает, что мы взяли Авдеевку – и всё, и попёрли по оперативному простору до самого Днепра. Этого не будет.

После Авдеевки будут тяжёлые бои дальше. У нас там впереди от Марьинки двигать противника в сторону Курдюмовки, от Авдеевки не знаю, куда мы пойдём, на запад или на север в сторону Славянска и Краматорской агломерации, а там нарыто, настроено фортификаций мама не горюй», – рассказал Коц.

Он подчеркнул, что Авдеевку обязательно возьмём, «но это не окончание войны и не его скоростное приближение».

«Это один из важных этапов этого конфликта, это даст Донецку чуть свободнее вздохнуть, чем дальше отодвигаешь противника, тем дальше он отодвигает артиллерию, тем меньше нагрузка на город, который, конечно, в последние дни опять утюжат. Мы все тут обсуждаем голую вечеринку у Ивлеевой в Москве, а Донецк в это время долбят из артиллерии, и им, конечно, там не до обсуждения голых вечеринок», – добавил военкор.

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