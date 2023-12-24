Коц с «осторожным оптимизмом»: Авдеевку можем взять в первые месяцы нового года

После взятия Авдеевки российские войска ждут не менее тяжёлые и ожесточённые бои.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приходят последние дни оттуда неплохие новости. От Степового отошёл противник в низину, это даёт какие-то поводы для осторожного оптимизма. Небыстрая это история. И, к сожалению, со взятием Авдеевки не будет какого-то коренного перелома. То есть мы возьмём, безусловно, Авдеевку в следующем году, может быть, в начале года, в первые два месяца, но это не означает, что мы взяли Авдеевку – и всё, и попёрли по оперативному простору до самого Днепра. Этого не будет.

После Авдеевки будут тяжёлые бои дальше. У нас там впереди от Марьинки двигать противника в сторону Курдюмовки, от Авдеевки не знаю, куда мы пойдём, на запад или на север в сторону Славянска и Краматорской агломерации, а там нарыто, настроено фортификаций мама не горюй», – рассказал Коц.