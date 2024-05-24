Коц: Самый эффективный тип связи на фронте – это вражеский интернет

Из-за проблем с отечественными унифицированными системами связи подразделениям российской армии приходится пользоваться вражеским интернетом и небезопасным «Телеграмом».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на фронте на взводном и ротном уровне люди пользуются китайскими станциями, когда нормальные станции с нормальным шифрованием типа «Моторол» поставляют волонтёры, когда у нас нет единства по стандартам связи, закупка этих полевых телефонов выглядит как издёвка», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что российская армия испытывала проблемы с централизованной системой связи ещё в нулевых, во время операции в Грузии, и с тех пор проблема не решена.

«Есть хорошие образцы, но не у всех, а у всех хорошие образцы – разные, а эти хорошие образцы друг с другом никак не дружат. И приходится в режиме реального времени в боевых условиях, какие-то промежуточные ступени формировать, чтобы можно было поженить один тип связи на другом. Вот нет у нас такой единообразной системы связи, которая позволила бы в режиме реального времени управлять боем.

В нашем разведывательно-ударном контуре, который у нас все-таки сформировался, это когда у нас и разведка, и командные пункты, артиллерия, действуют в реальном времени, координируют свои действия. Вот у нас самый эффективный тип связи для этого разведывательно-ударного контура – это «Телеграм», когда есть интернет. Ещё и старлинковский, масковский интернет…

Это вот у нас такой начальник связи, у которого вооружённые силы, войска, которые выполняют боевые действия, пользуются американскими спутниковыми системами и дуровским «Телеграмом». Это не значит, что у нас ничего хорошего нет, да, у нас есть и «Арахисы», и прочее, но это всё не систематизировано», – возмутился военкор.