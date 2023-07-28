Коц: Снарядного голода нет, но остальное – по нормам мирного времени

Елена Острякова .  
28.07.2023 23:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российская армия сейчас не испытывает снарядного голода.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия сейчас не испытывает снарядного голода. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда»...

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«Производство боеприпасов налажено так, что мы не захлебываемся в обороне от недостатка снарядов. Любой артиллерист будет говорить, что хотелось бы больше, но нет катастрофического недостатка боеприпасов. А военное сотрудничество можно вести с любым государством, если мы не признали его террористическим», – сказал Коц.

Что касается экипировки бойцов, то, по словам военкора боевые части обеспечиваются по нормативам Минобороны, которые не отвечают реальным потребностям.

«Снабжение сейчас, конечно, лучше. Но мы до сих пор воюем по нормативам мирного времени. Вот тебе положен на полгода один камуфляж, его и носи. И с лодками, и с тепловизорами такая же история. Положено на батальон два, и сложно придраться, но людям не хватает», – сказал Коц.

По его словам, дефицит покрывают волонтеры, которые обеспечивают армию без бюрократической волокиты.

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