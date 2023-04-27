Коц сообщил о ситуации в Херсонской области накануне штурма ВСУ

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Украинские СМИ распускают слухи о панических настроениях и эвакуации российских чиновников в левобережной части Херсонской области, однако это не соответствует действительности. Более того, главный удар ВСУ вряд ли будет нанесён именно здесь.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Распускали слухи о том, что уже даже из Геническа эвакуируют администрацию, эвакуируют какие-то ведомства, чуть ли не МВД там выехало в полном составе. Насчёт МВД – там просто временная группа из одного российского региона сменилась на временную группу из другого российского региона, это я точно знаю. Представители правительства, я точно знаю, раз в два, раз в три дня бывают в районе Каховки. При этом на нашем левом берегу восстанавливаются разбитые украинской артиллерией (я не хочу называть, чтобы они снова не начали бить) объекты критической инфраструктуры. А перед уходом, перед оставлением, наверное, не стал бы никто чинить критическую инфраструктуру, чтобы она досталась врагу. Поэтому готовимся отражать, в том числе, и с этой стороны, но мне кажется, что на этой стороне маловероятен удар основной», – сказал Коц.