Коц: У России нет сил идти до западных границ Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России уже сейчас нужно готовить дополнительные резервы, которые будут задействованы после того, как Украина проведет попытку контрнаступления.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Коца, сейчас сил идти в масштабное наступление вплоть до западных границ Украины у России нет.

«Мы же понимаем, что сейчас у нас нет сил идти до западных границ. Просто нет ни по людям, ни по технике, ни по боеприпасам. К сожалению, у нас на переднем крае сейчас по людям паритет 1 к 1. Любой человек, который заканчивал военное училище, скажет вам, что наступление ведется при перевесе 1 к 3, 1 к 4. Ну как идти в таких условиях, я не знаю, без дополнительной мобилизации либо без стимуляции набора на контрактную службу, без заключенных, которых набирают в «вагнеровцы» – сейчас, напомню, приостановлен этот набор. Нет у нас ни людей, ни техники, чтобы идти до западных границ. Да, возможно, в какой-то момент наступит перелом, благодаря которому мы сможем начать те самые наступления, как в академиях учат, по 20-30 километров маршей. Может быть, как раз-таки, Украина зубы обломает на своих контрнаступлениях… Возможно, если мы удержим это контрнаступление, а оно будет мощным, сильным, – а я думаю, что мы его удержим, – то силы у Украины будут очень малы. Другой вопрос, что и у нас их будет очень мало… Нам, как и Украине, необходимо сейчас, жизненно необходимо формировать резерв. Я не обладаю цифрами, сколько тысяч из призванных по мобилизации сейчас находятся в резерве. По-хорошему, сейчас надо формировать несколько новых армий, которые будут находиться в тылу, проводить боевое слаживание, которые будут насыщаться вооружением, техникой… Уже сейчас надо готовить тот резерв, который должен будет пойти в контрнаступление после того, как украинская армия выдохнется», – заявил Коц.