Коц: У России нет сил идти до западных границ Украины
России уже сейчас нужно готовить дополнительные резервы, которые будут задействованы после того, как Украина проведет попытку контрнаступления.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Коца, сейчас сил идти в масштабное наступление вплоть до западных границ Украины у России нет.
«Мы же понимаем, что сейчас у нас нет сил идти до западных границ. Просто нет ни по людям, ни по технике, ни по боеприпасам.
К сожалению, у нас на переднем крае сейчас по людям паритет 1 к 1. Любой человек, который заканчивал военное училище, скажет вам, что наступление ведется при перевесе 1 к 3, 1 к 4.
Ну как идти в таких условиях, я не знаю, без дополнительной мобилизации либо без стимуляции набора на контрактную службу, без заключенных, которых набирают в «вагнеровцы» – сейчас, напомню, приостановлен этот набор.
Нет у нас ни людей, ни техники, чтобы идти до западных границ. Да, возможно, в какой-то момент наступит перелом, благодаря которому мы сможем начать те самые наступления, как в академиях учат, по 20-30 километров маршей. Может быть, как раз-таки, Украина зубы обломает на своих контрнаступлениях…
Возможно, если мы удержим это контрнаступление, а оно будет мощным, сильным, – а я думаю, что мы его удержим, – то силы у Украины будут очень малы. Другой вопрос, что и у нас их будет очень мало…
Нам, как и Украине, необходимо сейчас, жизненно необходимо формировать резерв. Я не обладаю цифрами, сколько тысяч из призванных по мобилизации сейчас находятся в резерве. По-хорошему, сейчас надо формировать несколько новых армий, которые будут находиться в тылу, проводить боевое слаживание, которые будут насыщаться вооружением, техникой…
Уже сейчас надо готовить тот резерв, который должен будет пойти в контрнаступление после того, как украинская армия выдохнется», – заявил Коц.
Спасибо!
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