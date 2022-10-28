Коц: В Херсоне повысилась концентрация ждущих Украину

28.10.2022  09:58 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Общество, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Российский Херсон, к которому подступают ВСУ, пустеет: в городе перестает работать общественный транспорт и все меньше работающих магазинов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем репортаже рассказывает военкор Александр Коц.

Российский Херсон, к которому подступают ВСУ, пустеет: в городе перестает работать общественный транспорт и...

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«В городе постепенно закрываются магазины, кафе. Перестает работать транспорт. Постепенность лишения привычных удобств создает иллюзию их временности. Я помню это по Славянску, Донецку, Луганску… Многие позже жалели, что не выехали вовремя и не вывезли семью», – пишет Коц в «Комсомольской правде».

По его словам, из Херсона большинство пророссийски настроенных жителей уехало.

«Поэтому концентрация, как здесь говорят, «ждунов» (людей, ждущих возвращения украинской власти) повысилась. Она выражается, к примеру, в завышении курса гривны к рублю. Или вовсе в отказе к приему российской валюты. Мой коллега, работающий на Херсонщине последние 8 месяцев, насчитал несколько десятков таких точек.

Это не показатель политических пристрастий – чистая экономика. Просто кому-то показалось, что сейчас рублевая масса начнет проседать. Точно также во время российского наступления торгаши отдавали предпочтение перспективному рублю. Комендатура, конечно, сейчас пытается принимать меры. Но ей и без этого хватает забот», – пишет военкор.

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