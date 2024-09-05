Коц: ВСУ методично перемалываются в «курской мясорубке»

Максим Столяров.  
05.09.2024 16:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наступление нацистов в Курской области остановлено, огромное количество живой силы и техники ВСУ сейчас перемалывается там, примерно, по тому же принципу, как уничтожались наспех переброшенные украинские элитные войска на Харьковском направлении.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление нацистов в Курской области остановлено, огромное количество живой силы и техники ВСУ сейчас...

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«Киев очень предсказуем, когда начинает терпеть поражение на поле боя, он всегда отыгрывается на гражданских. Совершенно необъяснимый, с точки зрения военной целесообразности, удар по рынку в Донецке, погибли три человека. Примерно то же самое с Белгородом, который последние дни снова терроризируют. То ли это из мести за удар по Полтаве, то ли от безысходности, когда на Курском направлении они завязли в позиционных боях, и у них нет больше возможности вливать свежую кровь в свои подразделения на Курщине.

Сейчас на Курском направлении ситуация стабилизировалась, по крайней мере, прорисовалась понятная линия фронта, сейчас понятно, где свои, где чужие, чего не было в первые недели, и ясно, куда противник может стремиться», – сказал Коц.

«Мы в Курской области фактически сейчас остановили наступление противника, и сейчас идёт такое перемалывание. Очередная операция «мясорубка». Была «слобожанская мясорубка», сейчас «курская мясорубка», в ходе которой мы уничтожаем огромное количество живой силы и техники противника», – добавил военкор.

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