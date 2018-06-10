10.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Коцаба: «Геям будет западло выходить на один парад с пиар-асами Порошенко и Гройсманом»

Депутаты Европарламента призвали Порошенко и украинское правительство поддержать грядущий гей-парад в Киеве, однако есть вероятность, что сами участники мероприятия посчитают такую компанию излишне компрометирующей их движение.

Об этом в эфире передачи «Я так думаю» на украинском канале «NewsOne» заявил журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тридцать пять депутатов Европарламента призвали наших парламентариев поддержать «Марш равенства» в Киеве. В интернете есть соответствующее письмо, адресованное лично Порошенко, украинскому правительству во главе с Гройсманом и членам украинского парламента, размещённое на сайте Ребекки Хармс, главы фракции «зелёных» в Европарламенте.

Так вот, евродепутаты отмечают, что одним из основоположных принципов Евросоюза является обеспечение равных прав для всех, независимо от пола, национальности, цвета кожи или – как видим – сексуальной ориентации»,– рассказал журналист.

«Думаю, что большинству геев западло будет ходить вместе с нашими держимордами. Я как-то не представляю себе, что они придут поддержать, даже если им Евросоюз про это говорит или их заокеанские кураторы. Это парад геев, а не, извините, «пиар-асов», – добавил Руслан Коцаба.