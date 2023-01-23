Коцаба: Хорошо, что Украине не дали танки

Наивно полагать, что западные союзники Украины заинтересованы в прекращении войны.

Об этом в своём видеоблоге заявил перебравшийся в США украинский журналист и бывший политзаключенный Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что не дают Украине танки, это хорошо. Объясню, почему. Потому что даже здесь в диаспоре встречаются такие ура-патриоты – воюем до последнего украинца, мы дадим им прикурить, парад на Красной площади, какие-то арестовичи и подоляки хотят пить кофе на набережной в Ялте – это неадекватный уровень. Потому что если Зеленский начинает клянчить оружие, а кто-то его обещает, то не факт, что он его даст.

Более того, давать оружие стране, у которой сейчас нет ни своей экономики, нет желающих воевать… потому что мы знаем, что сейчас украинские мужчины в состоянии рабов, крепостных, которые, прежде всего, хотят избежать повестки и мобилизации, хотят сбежать куда-то и спрятаться…

Та страна, которая даёт оружие, хочет подыграть в этой войне между Россией и странами НАТО, которая идёт на украинской территории, это как гасить огонь, открытое пламя бензином. Так же – давать танки, чтобы якобы остановилась война, это абсурд», – сказал Коцаба.