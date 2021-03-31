Коцаба: Крым никогда ещё не развивался такими темпами как при Порошенко

31.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Через короткое время Россия построит опреснители воды в Крыму и решит водную проблему полуострова так же, как она решила вопросы с энергообеспечением и транспортным сообщением.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коцабы, Украина же своим поведением лишь отталкивает население полуострова от себя.

«Мы знаем, что через год, максимум через два будет огромный, за несколько миллиардов рублей, опреснитель. И таким образом потом что тем людям объяснить, что у них Украина ассоциируется с тем, что электрические провода может зимой перерезать, энергетическая блокада, водная блокада, транспортная, торговая блокада.

Когда я говорю, что за времена правления Порошенко в Крыму наконец-то появилась классная трасса «Таврида», в Крыму наконец-то появился Керченский мост – это правда? Правда, но мы понимаем, что это стеб. Когда я говорю, что за времена Порошенко – это правда, но это Путин построил.

Мы же сами отталкиваем людей от себя такими ксенофобскими высказываниями, что лучше нам Крым не нужен, так же Донбасс… Однозначно (Российская Федерация) несет (ответственность за Крым), и она построит, как за времена Порошенко построили, так же само за времена Зеленского построят опреснитель, но для нас, украинцев, это будет лучше?» – заявил Коцаба.