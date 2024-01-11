Коцаба: Могилизация на Украине лишь добавит очков Путину на выборах

Связанная с мобилизацией в ВСУ паника на Украине служит наглядным примером, во что может превратиться несамостоятельная страна, население которой не знает, за что воюет.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил уехавший в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, критиковавший нацистский режим в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, в этой ситуации и для Путина выгодна вся эта возня, потому что он понимает, что паника среди народа, который не хочет ни за что – ну, за что умирать? За Коломойского? Так он же сам в тюрьме. За Зеленского? Так он вообще не самостоятелен. Залужный? Так он диссертации пишет, девок щупает по штабам да селфики пилит. Путину выгодно, что он показывает своему политикуму, дескать, смотрите, что было для вас уготовано. И он мобилизировал весь свой народ. Я общаюсь с россиянами, они говорят, слушай, а как ты хотел, у нас империя, император должен быть жёсткий. То есть он мобилизировал, дескать, весь мир против нас, и всё, и это ему сулит мобилизацию электората уже в марте на выборах. Он убедительно победит. Пропаганда американская или украинская будет говорить, что это всё приписано, но у меня же тоже есть своя фокус-группа среди российских избирателей, у них там…Есть немножко, которых называют «либерда», они восхищались Дунцовой, а так все остальные – Путин. Путин forever», – сказал Коцаба.

По его словам, украинскому руководству лишь остаётся корчиться в бессильном бешенстве.

«Путин показал, что, дескать, всё, рубль укрепился, санкции не работают, мы их всех послали, рабочие места есть, потому что полностью в четыре смены работает ВПК. А в Украине с точностью до наоборот. Ничего не работает, коррупция ещё более обширная. Зеленский понимает, и поэтому у него уже истерика, понимает, что скоро начнётся агония», – считает журналист.