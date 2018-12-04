04.12.2018, Прага, Анастасия Самойлова
 
Политика, Россия, Украина
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Коцаба напомнил про русский бензин в украинских машинах.

Военное положение на Украине – совершенно абсурдная вещь, так как страна тесно связана с соседней Россией.

Об этом украинский журналист Руслан Коцаба заявил журналистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коцаба заявил, что надеется на помощь журналистов, чтобы донести до общественности всю абсурдность решения президента Украины Петра Порошенко о введении в 10 областях страны военного положения.

«Благодаря вам, коллегам, я хочу донести всю абсурдность этого фейка, так как мы все понимаем, что на Украине каждый украинский обыватель заправляет машину российским бензином, через территорию Украины транспортируется российский газ, открыты границы, диппредставительства работают, Минск-2 существует», – пояснил журналист.

Он считает, что истинной целью введения военного положения является банальный пиар.

«Поэтому это всё – лишь политический пиар», – отметил Коцаба.

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