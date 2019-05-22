Коцаба отказался от Аахенской премии мира

22.05.2019, Киев, Игорь Петров

Руслан Коцаба, которому присуждена Аахенская премия мира, принял решение отказаться от нее после кампании в СМИ, инициированной СБУ.

Об этом он заявил программе «Я так думаю» на канале NEWSONE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мне выпала честь стать лауреатом Аахенской премии мира и символической формулировкой: за смелую борьбу за мир и за примирение на востоке Украины. Сразу после объявления этого меня начали критиковать за высказывания 100-летней давности, за которые я извинился на прошлой неделе. Правление Аахенской премии решило приостановить вручение премии и созвало общие сборы 14 июня, которые решают вопрос вручения. Я высоко целю усилия немецких пацифистов поддержать меня.

Меня не удивляет поведение украинских пропагандистских СМИ, которые, вероятно, под давлением СБУ разместили фейковую информацию что меня будто бы лишили премии мира.

Я понимаю, что СБУ и правоохранительным органам, которые вели давление на журналистов и общественных активистов очень невыгодно было, что меня судили не как врага народа, а как лауреата Аахенской премии мира. Именно поэтому они принуждали некоторые СМИ размещать информацию о том, что премию якобы аннулировали. Но вокруг этого разгорелись дебаты даже в немецких СМИ, причем информационную войну против меня и пацифистского движения начали лицемеры, которые цинично, начиная с 2014 года закрывали глаза на разгул нацизма и на крышевание нацистских группировок органами СБУ и МВД.

Я и дальше буду последовательно бороться за мир, против «партии войны», тех, кто зарабатывает на войне, крови и человеческом горе», – сказал он.

Он также выразил уверенность, что подобные преследования в Украине прекратятся. Руслан Коцаба подчеркнул, что он очень ценит оргкомитет Аахенской премии мира, он ценит их решение о присвоении ему премии, но не хочет ставить под удар авторитет Аахенской премии мира. Поэтому он отказывается от премии мира.