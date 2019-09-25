Коцаба плюнул между глаз главарю стада нацистов

25.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Праворадикалы из украинской группировки С14 напали на журналиста Руслана Коцабу. Сегодня утром его встретили около метро «Золотые ворота» в Киеве и хотели отвести «на разговор».

Об этом в своем видеоблоге заявил сам Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня при поездке на работу, на свой телеканал, я столкнулся со стадом С14. Их было 5-6 человек. Среди них я узнал Сергея Бондара, он руководитель «Муниципальной Варты», кажется, в Голосеевском районе Киева. То есть он на зарплате, имеет разрешение на спецсредства, на оружие. Вероятно у него есть наградное оружие, нарезное. Вероятно, он приравнен к работнику правоохранительных органов. С ним было 4-5 муфлонов стандартных, лица стандартных торчков, наркоманов…

Боднар явно хотел меня спровоцировать. Он что-то подошел: «Надо поговорить» – он плюнул, я ему промеж глаз плюнул. Это было под самим входом в метро «Золотые ворота» и мы таким образом разошлись», – заявил Коцаба.

Журналист считает, что националисты пытались его спровоцировать, поскольку рядом с радикалами находился оперативник СБУ.

«Что меня насторожило, это то, что я увидел рядом с Боднаром и стадом этих муфлонов, которые возле него были, одного оперативника СБУ, который в прошлом и позапрошлом году, я его вычислял, он был в комплекте внешнего наблюдения за мной, то есть это была моя наружка. Я давненько его не видел. Он был возле них. Скорее всего, готовилась какая-то провокация против меня и именно потому я решил сделать это видеообращение, чтобы потом не говорили, что я не говорил», – рассказал журналист.