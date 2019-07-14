Коцаба рассказал, как СБУ «ломает» людей

14.07.2019, Киев, Владимир Гладков

СБУ сломала жизнь тысячам украинцев, осудив их условно за такие «преступления», как репост в соцсетях или критика власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил журналист телеканала «NewsOne» Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политический узник – это когда он был во власти, власть поменялась, он оказался в оппозиции и его бросили в тюрьму в наказание или в назидание. А узник совести – это когда человека чисто за свои убеждения, оценочные суждения, за какие-то выступления, критику власти, бросают в тюрьму. То есть это разные понятия. Так вот, у нас [журналистов] узников совести – 50-55 человек.

Всего узников совести на Украине несколько тысяч. И это можно легко взять со статистики СБУ, так как они за репост в Facebook или других соцсетях, вызывают человека, оглашают ему подозрение, сразу обвинение, требуют от него либо сотрудничества со следствием, с генпрокуратурой, либо признания своей вины. И дают год-полтора условно.

То есть человек считается осуждённым, он уже не может нормально работать и тому подобное, это уже пятно на его карьере, но его в тюрьме не содержали, его просто сломали», – сказал Коцаба.