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13.06.2018, Берлин, Владимир Гладков
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ЕС, Политика, Украина

Коцаба раздолбал немцев в Бундестаге: Перестаньте быть двуликими!


Украинский журналист Руслан Коцаба, которому пришлось сидеть в тюрьме за призыв бойкотировать призыв на гражданскую войну в Донбассе, во время выступления в Бундестаге призвал немецких депутатов перестать быть двуликими и оказывать поддержку нацистскому режиму на Украине.

Об этом Коцаба сказал на слушаниях, посвященных свободе слова на Украине, которые состоялись в бундестаге в понедельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коцаба обратил внимание, что посольство Украины в Берлине проигнорировало мероприятие с участием украинских оппозиционеров. Не прибыли на круглый стол и депутаты Верховной Рады – они предпочли играть в футбол с немецкими коллегами.

«Неслучайно сегодня господин Мельник, посол Украины в Германии, не пришел сюда. Он проигнорировал приглашение из Бундестага. Но я вам хочу сказать, что, когда мы все летели сюда на самолёте, украинские депутаты приехали сюда играть в футбол с депутатами Бундестага. За наши деньги, за мои, я как налогоплательщик», – возмущается Коцаба.

«Вы сами стимулируете, чтобы Украина выглядела неадекватной. В стране война, кровь, огонь, разруха, мы лидируем по коррупции, а они едут сюда играть в футбол. По приглашению Бундестага, внимание! Поэтому, если вы не будете такие двуликие, если вы будете последовательные, я думаю, что мы вместе сможем эту всю истерию ненависти, пропаганду войны, жестокости, насилия прекратить», – призвал журналист.

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