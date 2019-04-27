Коцаба сделал резкое заявление о Путине и паспортах

27.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Все соседи используют Украину для выкачки ее сырьевых и человеческих ресурсов, однако Киев обращает внимания только на подобные шаги со стороны РФ, не замечая аналогичной политики остальных соседей.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил журналист и блогер Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Нам каждую неделю говорили, что вот-вот Путин нападёт. И народ дал оценку (на прошедших выборах – прим. ред.) тем, кто всегда культивировал и выпячивал тему врага. Я считаю, что нам нужно относится к паспортам принципиально. Почему украинская власть не реагировала, что сотни тысяч паспортов получили жители Закарпатья?», – сказал он.

«Понимаете, Путин специально поставил нынешнюю власть на растяжку. Потому что таким образом, когда люди будут уже с российскими паспортами, то он уже законно будет претендовать на эту территорию. Но почему власть молчит, скажем, когда венгры, поляки, словаки, румыны выдавали паспорта? Почему все молчат об этом? Это ведь системная проблема, нас используют как сырьевой, человеческий ресурс все – Европа, Россия, а мы», – возмутился журналист.