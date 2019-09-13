Коцаба укатал политолога-свидомита, требующего запретить все и вся

13.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Журналист «NewsOne» и бывший политзаключенный Руслан Коцаба поспорил о свободе слова с политологом Александром Палием, известного своей поддержкой Петра Порошенко.

Спор произошел произошёл в эфире телеканала «Магнолия-ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда враг не может добиться своего оружием, он начинает организовывать разнообразные телемосты, пытаться зайти в страну через разнообразные телеканалы, которые формально называются украинскими, а в действительности ими владеет и управляет кум Путина, которого Путин постоянно, где только можно, пиарит, и, очевидно, эти каналы несут сюда российскую пропаганду, формально называясь украинскими», – заявил Палий.

«Если у нас в своё время закрыли российские каналы, это означает, что и де-факто российские каналы, которыми являются каналы Медведчука, также должны быть закрыты, потому что они проводят ту же самую линию, просто на украинском языке. Это замаскированные враги», – требовал политолог.

Возражая Палию, Коцаба намекнул, что доводы оппонента отдают откровенным невежеством и пещерным национализмом.

«Я думаю наоборот, не потому что я телеведущий «NewsOne», но я считаю, что есть прекрасное изобретение человечества, которое называется телевизионный дистанционный пульт. Когда, допустим, какой-то канал не нравится, а естественно мне и вам, и любому из нас может один канал нравиться, а другой не нравится, так вот, те, которые не нравятся вы или не включайте или просто переключайте. И всё, если вам в контенте что-то не нравится. Это нормальная мировая практика», – посоветовал Коцаба.

«Запрещать каналы – это тридцатые года прошлого века. Это фашизм, нацизм, как хотите называйте. В эпоху интернета запрещать – абсурд, это просто попытка показать видимость какой-то информационной войны, хоть войны как таковой и нет, потому что для этого её нужно хотя бы начать и нужно в ней разбираться», – добавил журналист.

«Это нормально в цивилизованной стране, когда человек юридически отвечает за свои слова, и, скажем, если там есть или антиконституционные призывы, не дай Бог, или какая-то аморальщина, тогда, соответственно, наказывать. Когда человек дал собственные оценочные суждения, он руководствуется не только статьёй 34 Конституции Украины о свободном сборе и распространении информации любым способом, он руководствуется 10 статьёй европейской Конвенции о свободе слова, которая гарантирует право людей на оценочные суждения», – объяснил Коцаба.