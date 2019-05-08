Коцабе в Германии вручили премию мира

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ахенская премия мира за 2019 год присуждена украинскому журналисту и блогеру Руслану Коцабе за его работу по примирению и налаживанию диалога на востоке Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественной организации, вручающей награду, пишет Немецкая волна.

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Коцаба стал широко известен благодаря своим призывам бойкотировать мобилизацию в Украине. В мае 2016 года он был признан виновным в госизмене и препятствовании деятельности вооруженных сил Украины и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Блогер провел в заключении – в том числе и на стадии предварительного расследования – 524 дня и был оправдан апелляционным судом в июле 2016 года.

Журналист выступает против войны в Донбассе. На данном этапе дело против него возобновлено. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Наряду с Коцабой Ахенской премии мира удостоены две германские инициативы по борьбе с ядерным оружием – Initiativkreis gegen Atomwaffen в коммуне Бюхель (земля Тюрингия) – и координаторы кампании “Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt”. Награду от лица этих инициатив получат активистка антивоенного движения и партии “зеленых” Эльке Коллер (Elke Koller), а также правозащитница Марион Кюпкер (Marion Küpker).