Ход конем: В Киеве хотят помириться с Россией, чтобы вступить в НАТО

Новости Украины

В состоянии конфронтации с Российской Федерацией Украина не представляет интереса для Североатлантического альянса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил эксперт киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. «Риторика, мол, мы страна, которая отражает российскую агрессией и защищает всю Европу, давно не работает. Надо рационально оценить свою роль в региональной системе безопасности и ценность как союзника», – сказал Капитоненко.

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«Но за семь лет Украина не сдалась и не потерпела поражения. Разве этот опыт не интересен Альянсу?», – поинтересовалось издание.

«Мы переоцениваем его. Украина не победила в конфликте. Было несколько военных поражений, потеряли часть областей и вынуждены были согласиться на Минские договоренности, продиктованные Москвой. Больше не теряем территорий, потому что Россия изменила тактику», – ответил политолог.

По его словам, Украина имеет высокий риск эскалации конфликта с РФ, чего опасаются в НАТО.

«Если Украина станет членом НАТО, каждое государство-член встанет перед выбором: воевать с Россией или поставить крест на Альянсе. Этот выбор ни для кого не является привлекательным. Поэтому вероятность не только вступления, а любой формализации отношений низкая», – добавил эксперт.

Также он высказал свое мнение насчет того, как Украина может стать для НАТО активом.

«Парадоксально, но нам надо уменьшить градус напряжения в отношениях с Россией. В состоянии открытого вооруженного противостояния Украина слишком опасна. Если выйдем с РФ на временный компромисс и замораживание конфликта, хотя бы как в Грузии, шансы на сближение с НАТО возрастут», – резюмировал Капитоненко.