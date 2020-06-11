«Кода я стану великаном». Творческий путь деграданта и убийцы

11.06.2020, Москва, Александр Ростовцев

Третьего дня, вечером, возвращаясь из кабака, находившийся в сильном алкогольном опьянении актёр Михаил Ефремов в своём джипе «гранд-чероки» выскочил на встречную полосу и врезался в небольшой автофургон. Сильно травмированный водитель-курьер был госпитализирован, но вскоре скончался.

Не успел народ как следует осознать произошедшее, как на защиту Михаила Ефремова стеной поднялась либеральнейшая публика. Как из рога изобилия посыпались жалейки: «гениальный актёр», «пил, потому что совесть имел», «он больной человек, ему можно только посочувствовать» и даже – «умереть легко, а ты попробуй жить всю оставшуюся жизнь с этой ношей».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Жалейщики из числа профессиональных снобов вздумали перевести огонь с живучего убийцы на погибшего Сергея Захарова. Мол, скорбеть не стоит – дрянь-человечишко, провинциальный неудачник, семью ради заработка бросил, и Москву никогда не любил, поскольку тосковал по своей Рязани…

Похороны Сергея Захарова

Украинские «свидомые», очень ценящие Михаила Ефремова за грязную ругань в адрес России и её народа, а также за прибандеренную позицию по воссоединению Крыма с Россией, при поддержке особо отмороженной российской либерды родили версию, будто «актёра с гражданской позицией», известного критика российских властей пытались убить в ДТП российские спецслужбы: «свидетели слышали хлопок перед съездом автомобиля на встречную полосу» – а выход испитого мурла народу, естественно, «был снят на «Мосфильме».

Правда, своими усилиями защитники пьяного мерзавца добились обратного – усиления общественного резонанса.

Первым делом народ не понял, почему убийца не был отправлен в СИЗО, как любой другой на его месте виновник ДТП со смертельным исходом.

Тем более, что Ефремов, после выхода из полицейского участка, где он проходил освидетельствование, отправился домой и на следующий день сотрудники полиции по месту жительства актёра не нашли, что является отягчающим вину обстоятельством.

Тем не менее, в Следкоме сообщили, что Ефремов отправлен под домашний арест, «с чем заслуженный артист согласен».

Последние поправки в законодательство гласят, что ответственность водителей за вождение транспортного средства в пьяном виде усиливается, так что Ефремову, по идее, вместо подмостков, аплодисментов и кабаков светит до 12 лет трезвого шитья рукавиц в зарешёченных ателье строгого режима.

Однако мало кто сомневается, что убийце Ефремову доведётся «мотать» весь срок, испытывая при этом все причитающиеся его статье тяготы и лишения.

Характерно, что на защиту Ефремова встал актёр Сергей Гармаш, отмазавший собственного брата от наказания за аналогичное преступление. Разница заключалась в том, что брат Гармаша попал в пьяное ДТП и убил человека не на своей машине, а «позаимствовал» её у брата.

После объявления приговора и этапирования в колонию-поселение брательник актёра находился на месте отбывки наказания всего несколько дней, после чего сердобольный Гармаш выдернул брата в лечебное учреждение «по состоянию здоровья». Помытарившись по больничкам, убийца вышел на свободу по УДО и продолжает где-то коптить воздух.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что алкоголизм и пристрастие к наркотикам может стать для Михаила Ефремова спасательной палочкой-выручалочкой, ибо, если его адвокатам удастся доказать, что актёр тяжело болен и нуждается в экстренном лечении, то его отправят на принудительное лечение от алкоголизма, а не вручат кайло в руки с отправкой в солнечный Магадан на детоксикацию, чего он явно заслуживает.

Интересно, что адвокаты лицедея утверждают, будто актёр скорбит по убитому им Сергею Захарову и выражает готовность помогать его семье, однако вдова покойного это отрицает и говорит, что будет добиваться максимального наказания для Ефремова.

Но есть в деле Михаила Ефремова один немаловажный нюанс. Как уже стало известно, актёр-диссидент не менее 50 раз нарушал дорожные правила, включая езду в алкогольном опьянении. И при этом у него ни разу не изымали водительские права.

То есть, порочная система снисходительного отношения правоохранительных органов к VIP-ам и прочим «уважаемым людям» порождает и культивирует в них чувство безответственности, вседозволенности и собственной исключительности.

Вспомним хотя бы безуспешную борьбу московской дорожной полиции со злостной нарушительницей ПДД Марой Багдасарян, чудесным образом ускользавшей из-под домашнего ареста и возвращавшей себе водительские права, чтобы снова и снова гонять без правил по Москве в подаренном папой «гелике».

Мара Багдасарян из секты “неприкасаемых”

Примечательно, что Ефремов, опрашиваемый репортёрами прямо на месте ДТП, сквозь водочный угар обещает собравшимся: «пострадавшего вылечу – у меня денег до х…», много в общем. Бабло побеждает зло.

У меня денег до х… много, в общем!

Умиляет, что защитники Ефремова оправдывают убийцу наличием талантов. Какое отношение талант имеет к убийству, совершённому по пьянке? Не нужен талант для того, чтобы постоянно держать в голове: если я постоянно и тяжело бухаю, то мне нельзя садиться за руль автомобиля, ибо я тогда становлюсь потенциальным убийцей.

Актёр Панин: “Если Ефремова посадят, я сяду рядом с ним”

Или нужен особый талант, чтобы, выйдя из кабака сизым от изумления, вызвать себе такси? Или попросить кого-то из встречных вызвать такси? Вряд ли откажут, такой-то известной персоне.

И даже если завести дебаты о таланте Михаила Ефремова. Честное слово, не могу вспомнить ни одной роли, за которую перед актёром хотелось бы снять ушанку. Вспоминается разве что Петя Копейкин из фильма 1979 года «Когда я стану великаном», низкорослый школьный поэт и душа класса, обещавший себе стать великаном, когда вырастет.

Петя Копейкин. Единственная приличная роль Михаила Ефремова

Однако, в отличие от своего малолетнего героя, Михаил Ефремов вырос в законченную мразь, назвавшую себя в интервью Дудю «весёлым пьяницей». В дегенерата, выходящего к зрителям в состоянии абсолютной «готовальни», чтобы в ответ на возмущённые выкрики из зала обматерить заплативших за «встречу с прекрасным» театралов.

Пьяный в хлам талантище срывает спектакль в Самаре

Всё, что может выдавить из себя «гений» Михаила Ефремова – сыграть упившуюся дрянь, практически камео, в кинопасквиле «Дорога на Париж», «посвящённому Дню Победы на основе реальных событий».

Талантище в роли запойного подполкана из кинопасквиля “Дорога на Париж”

В общем-то, для самого Ефремова было бы полезнее отправиться на длительный облагораживающий труд в места не столь отдалённые, ибо, как показывает практика, лицедеи, грешащие спиртным и влипающие в уголовные дела, в конце концов, сгорают от «синьки» и памяти доброй после них не остаётся…