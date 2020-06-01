Когда Ахметов превратит «Запорожсталь» в металлолом?

01.06.2020, Киев, Владимир Макуха

На днях Кабинет министров Украины принял решение разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных министерства – отдельно энергетика, отдельно экология. Премьер-министр Денис Шмыгаль, бывший топ-менеджер олигарха Рината Ахметова, объяснил это «колоссальным кризисом в энергетике», и украинская общественность некритично приняла такое объяснение.

С точки зрения политических украинцев это действительно логично: если в энергетике кризис – вполне рукотворный, заметим, руками Рината Ахметова, и во имя его «зеленой энергией» созданный, то энергетику нужно освободить от экологии. Остальные же должны задаться вопросом: каким образом разделение министерств положительно повлияет и на энергетику, и на экологию. Простой ответ односложен – никак, все будет только хуже, как и все на Украине последние шесть лет. Для развернутого ответа нужно понять интерес хозяина нынешнего украинского премьера – Рината Ахметова. И интерес этот, в данном случае, касается в большей степени экологии, нежели энергетики, которую он с помощью Шмыгля и без того контролирует.

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Как сообщили источники «ПолитНавигатора» в компании Ахметова «Метинвест», разделение министерств может принести Ринату Ахметову миллиардную – в долларах и фунтах – экономию и выгоду. И ключевое слово здесь – «Запорожсталь».

Запорожцы это знают на себе, а остальным напомним, что крупнейший украинский металлургический комбинат является еще и главным загрязнителем воздуха – и в Запорожье, и на Украине. Из десятка градообразующих предприятий на долю «Запорожстали» приходится от 50 до 80 процентов выбросов – в первую очередь диоксида серы, которая в абсолютных цифрах порой превышала 100 тысяч тонн в год. Разница в цифрах зависит от загрузки агломерационных цехов и главное – мартеновских печей, последних, оставшихся на Украине. Собственно, в них и кроется проблема.

Подконтрольный олигарху премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Доставшаяся от позапрошлого века технология выплавки стали в мартенах весьма враждебна экологии, и почти все металлургические комбинаты мира успешно заменили мартеновские печи на конверторы, куда более экономически выгодные, и относительно безвредные. Но Запорожских металлургов технический прогресс в ближайшие годы, скорее всего, не затронет. Потому что экология и интенсивное развитие не входит в бизнес-планы Рината Ахметова, все более краткосрочные, учитывая политическую обстановку.

Проблема олигарха в том, что в 2022 году оканчивается срок действия экологической лицензии ПАО «Запорожсталь», и без ее продления, теоретически, завод должен быть закрыт. Для продления лицензии требуется модернизация производства. Таковы условия соглашения между олигархом, Запорожской областью, и, на тот момент существовавшим министерством экологии, в рамках которого олигарх обязался провести ряд «природоохранных мер» на агломерационных установках и построить конвертор на месте мартена.

Соглашение, подписанное до государственного переворота, исполняется, по словам запорожских экологов, ни шатко, ни валко: если очистные установки на агломерационных машинах устанавливаются с задержкой на 2-3 года от плана, то снос мартеновского цеха и постройка на его месте конверторного, судя по всему, отменяется в принципе.

Нужно понимать, что кислородно-конверторная установка – дорогое удовольствие. Если вся «экологическая программа» Ахметова оценивается в 1,5 миллиарда долларов, то на постройку конвертора из этой суммы должно пойти примерно 1,2 миллиарда, и к сегодняшнему дню там по плану уже должны торжественно перерезать желто-голубую ленточку.

Но трубы печей мартеновского цеха не только продолжают дымить, но и увеличивают выбросы. На то, если верить источникам «ПолитНавигатора» в «Метинвесте», есть приказ Ахметова, данный 39-летнему директору комбината Александру Мироненко: максимально загрузить чугунолитейные и сталеплавильные мощности в связи с грядущим ужесточением экологических норм в ЕС, что в ближайшей перспективе плачевно отразится уже на европейских заводах «Метинвеста». Поэтому сегодня «Запорожсталь» дымит домнами и мартенами «за себя и того парня», как в последние дни, несмотря на общемировое снижение цен на сырье, в том числе металл.

Мы погрешим против истины, если скажем, что Ахметов ничего не делал: задолго до пандемии, еще при Порошенко, он провел переговоры с европейскими банками. В списке тех, кому олигарх предлагал вложиться в конверторы, нидерландский ING Bank NV, немецкий Deutsche Bank и Commerz Bank AG, бельгийский KBC Bank N.V. Предварительное согласие поучаствовать в проекте на четверть суммы дали только голландцы, и, вероятно, только потому, что основной офис «Метинвеста» – компания Metinvest B.V. – базируется в Нидерландах, и значит, ниже будут судебные издержки в потенциальной тяжбе с Ахметовым. Впрочем, переговоры об инвестициях голландских капиталов в Запорожье закончились задолго до пандемии, и наверняка до 2022 года не возобновятся – коронавирус ударил по карману всем.

Понимание невозможности модернизировать «Запорожсталь», и скажем прямо – нежелания это делать за свои деньги, к Ахметову уже пришло. В конце концов, 1,2 миллиарда долларов – это уже почти половина его нынешнего состояния, если верить журналу Forbes. Это также шесть самых дорогих вилл на Лазурном берегу, или столько же многоуровневых квартир с видом на Букингемский дворец. И то и другое у него пока есть в единичном экземпляре, и значит, вкладывать в здоровье запорожцев и благосостояние 14 тысяч работников завода половину своих текущих капиталов нет никакого капиталистического резона.

Особняк Ахметова на Лазурном берегу.

Но без конвертора, который к 2022 году построить уже нереально, а значит и без продления экологической лицензии, «Запорожсталь» придется останавливать. В связи с этим, как сообщают источники в «Метинвесте», Ахметов поставил задачу своему «решале» – Дмитрию Тевелеву, бывшему главе Нацкомисии по ценным бумагам, продлить экологическую лицензию «Запорожстали» за деньги.

Хорошо знакомый с новым и старым украинским бомондом Тевелев провел тематическую встречу с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, который сам лицензию, конечно, не подмахнет, зато может поспособствовать созданию нужной ситуации и атмосферы. Например, удалит из кресла главы энергетического комитета своего однопартийца Андрея Геруса, которого олигарх считает врагом. Или обеспечит голосование за программу правительства Шмыгаля, что даст тому годовой иммунитет от увольнения, и полностью развяжет руки в сфере энергетики, и главное – экологии.

Пока, говорят наши собеседники, Арахамия однозначного положительного ответа на предложение о сотрудничестве не дал. То ли по деньгам не договорились, то ли тот испугался бесплатной уголовной ответственности в самой ближайшей перспективе.

Но, как известно со времен его учителя в бизнесе криминального авторитета Ахатя Брагина («Алика Грека»), Ринат Леонидович настойчив в достижении цели. Поэтому, если украинские экологи не идут к Ахметову, он сам придет к ним.

Зачем платить больше, если у тебя есть собственный премьер, и президент в долевом пользовании? Достаточно воссоздать министерство экологии, посадить в кресло министра своего человека, и тот за прибавку к зарплате продлит любую экологическую лицензию. Запорожские власти, состоящие на жаловании олигарха, ничего не заметят, а подконтрольные СМИ воспоют его любовь к природе и громадье новых экологических планов. И трубы мартеновских печей «Запорожстали» продолжат дымить как в последний день, пока олигарх не выжмет технику и людей досуха, чтобы после отбыть на очередную виллу с уникальным видом, купленную на сэкономленные «экологические» деньги.