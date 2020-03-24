Когда Европа игнорирует: Лавров пообещал помощь Республике Сербской
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в телефонном разговоре попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова поставить в его страну те лекарства, в которых ей было отказано в ЕС.
Об этом сообщили СМИ Республики Сербской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Министр Лавров пообещал помощь России в поставках медикаментов для Республики Сербской и БиГ, необходимых для борьбы с коронавирусом, – заявил после разговора по телефону с главой российского МИДа Милорад Додик. – Я попросил министра иностранных дел России помочь и сделать доступными медикаменты и лекарства из России в Республике Сербской и Боснии и Герцеговине в ситуации, когда мы боремся с эпидемией и лишены этих средств из ЕС».
Лидер боснийских сербов поведал прессе о том, что рассказал Лаврову как Республика Сербская и БиГ прилагают максимальные усилия и делают все возможное для предотвращения распространения коронавируса. А также попросил передать признательность президенту России Владимиру Путину за то, что тот постоянно помогает Республике Сербской и никогда не забывает про сербов Боснии.
«Министр Лавров заинтересовался ситуацией в Республике Сербской и пообещал, что Россия сделает все, чтобы помочь нам в этой сложной ситуации», – добавил Додик.
Спасибо!
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