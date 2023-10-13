Когда гегемон снимет колониальные очки: уроки Газы для Украины и мира

Сегодня события в Газе вытеснили Украину с первых полос газет и из прайм-тайма мировых новостей. Старый ожесточенный конфликт на Ближнем востоке уже унес тысячи жизней, несмотря на то, что длится всего несколько дней.

И эти несколько дней стали наглядным уроком для многих. Прежде всего, для критиков действий России в ходе СВО и защитников сложившейся системы международных отношений, в рамках которых насилие стало безальтернативным инструментом политики, к которому вынуждены прибегать все чае и чаще подобно наркоманам, все больше увеличивающим дозу по мере погружения в трясину наркозависимости.

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Взвешенный поход и призывы к миру и переговорам с учетом мнения и интересов всех сторон конфликта – то что отличает официальную позицию Москвы в этом вопросе от воинственных кличей и призывов к «окончательному решению» палестинского вопроса, раздающихся из Тель-Авива и вторящего им вашингтонского эха.

Правда в том, что война обрушивается всей тяжестью своих последствий на тех, кто менее всех причастен к ее началу – а именно на гражданское население по обе стороны фронта.

Война на уничтожение ХАМАС в том виде, в котором ее сейчас декларирует руководство Израиля и осуществляет на практике ЦАХАЛ, не может привести ни к чему другому кроме массового геноцида палестинского населения, оказавшегося в заложниках у ситуации на ограниченном пятачке земли без света, воды, продовольствия и медикаментов.

Еще несколько недель уничтожения Газы вместе с полным прекращением снабжения, и тамошние жители начнут сносить любые стены и блок-посты, лишь бы вырваться из того ада, в который превращена их жизнь.

Аналогично с гражданскими израильтянами, которые сегодня становятся мишенями для террористических атак и расплачиваются жизнями за ущербную политику официального Израиля по строительству еврейских поселений на арабских землях и оккупации Западного берега Иордана. И то и другое многократно осуждалось на международном уровне, однако, воз и ныне там.

Сейчас на кону не просто судьба Газы или Израиля. Происходящее на Ближнем Востоке – это один из глобальных вызовов существующему миропорядку. И недальновидная политика США в модерации этого конфликта способна привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до мировой войны.

Как справедливо заметил на днях Владимир Путин, резолюция ООН о создании палестинского государства до сих пор не выполнена. И без решения этого вопроса надежды на долгосрочный мир в регионе наивны и беспочвенны. Позиция же американцев в этом вопросе до боли напоминает их же стратегию в вопросе Украины, а именно: готовность тушить пожар бензином наряду с попыткой примерить роль мирового жандарма при полном презрении к международному праву и чьему-либо суверенитету. Вернее, как: Штаты наделили себя правом решать, чей суверенитет достоин уважения, а чей является препятствием для победного шествия по планете «общечеловеческих ценностей западного образца».

«При возникновении конфликта Вашингтон назначает «правильную» сторону и начинает ей помогать. В такой ситуации причины конфликта не то что не устраняются, они даже не исследуются и не оглашаются. Политика США скатилась до того, что делит на «своих» и «чужих» по национальному признаку», – отмечает лидер оппозиционного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Не за эти ли неудобные откровения его невзлюбили американцы еще в бытность крупным украинским государственным деятелем и ввели против него санкции еще тогда, когда большинство теперешних подсанкционных украинцев еще не знали, что это такое?

Очевидно, что таким путем никакого мира достичь не получится. Причем, простите за каламбур, в любой точке мира. Но и для самой «империи добра» такие игры ничем хорошим не кончатся. Например, односторонняя и вопреки всем здравым доводам поддержка Израиля в текущем конфликте с палестинцами лишь усугубит раскол между Западом и арабским миром и отдалит примирение евреев с арабами на долгие годы.

«Объявляя «крестовые походы» против «неправильных» стран, США теряют свою гегемонию, поскольку это обнажает жадность, двуличие и двойные стандарты американской элиты. И уважение к ней в мире падает, остается навязывать свою волю оружием. Но и тут оказывается, что натовское оружие не панацея, рано или поздно придется считаться с чужими интересами», – развивает свою мысль уже упомянутый выше Виктор Медведчук, вполне прозрачно перекидывая мостик между событиями на Ближнем востоке и драматическими перипетиями конфликта у себя на Родине.

И действительно – за последние полтора года только совершенно предвзятый человек не понял, что ключ к решению украинского конфликта – в признании наличия у России и поддерживающей ее части украинского народа собственной совершенно легитимной правды, которая сегодня игнорируется хозяевами глобального дискурса.

У России есть причины делать то, что она делает, и без устранения этих причин никакой оружейный допинг не поможет режиму Зеленского утвердить в качестве монопольной истины свою версию происходящего.

Чем дальше будет продолжаться вялотекущая, но от этого не менее кровопролитная война, тем больше положение США в этом сюжете будет напоминать события времен Вьетнамской войны, позорно проигранной Штатами и их южновьетнамскими марионетками, почти полной копией марионеток украинских.

Падение Сайгона началось после того, как Штаты признали бесперспективность своего военного участия и вывели войска, перестав быть финансовым и военным донором режима, нежизнеспособного без внешней поддержки. Украинский режим – такое же зеро без западной поддержки, что признают многие и на Западе.

Осталось дождаться признания этой истины на самом высоком уровне – в тех кабинетах, хозяева которых сегодня все еще готовы ставить подписи под новыми траншами помощи киевским банкротам.