Когда «голуби» хуже «ястребов». Как видят завершение войны на Украине в RAND Corporation

Вот уже неделю в политическом рунете обсуждают свежий доклад американского тинк-танка RAND Corporation, посвященной разбору текущей ситуации вокруг Украины, а главное – моделированию ее развития в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Если отжать воду и суммировать разбросанные по тексту намеки, экспертные западники предлагают своему начальству поддавливать Москву к перемирию, заморозке, переговорам – в общем, как ни называй, а суть будет одна – пушки на Украине на какое-то время должны замолчать.

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Конечно, в идеале лучше бы это случилось на фоне победного наступления ВСУ с отжатием у России каких-то значимых территорий или перерубанием сухопутного коридора в Крым, однако и провал украинского наступления или его скромные результаты трагедией для западников не станут.

Конечно, украинцам обидно читать передовицы западных газет в стиле записей недовольного покупателя в жалобную книгу: мол, не за это мы свои деньги платили, но в конце концов это все лирика, а главное ведь что? Правильно, результат. И совсем неважно мытьем он будет достигнут или катаньем. Это Залужному или Буданову важны орденок на грудь по итогам, а у серьезных заокеанских дядь совсем другие KPI.

Для чего Западу нужно перемирие? Тут можно согласиться с теми наблюдателями, которые проводят параллели с ирано-иракской войной восьмидесятых голов минувшего столетия – такой же тягучей и бесперспективной для сторон.

Серьезное снижение объемов западного допинга для Украины снизит незалежные возможности до уровня, достаточного для успешной обороны, но недостаточного для каких-то блицеригов или наступательных прорывов.

Учитывая, что российский наступательный потенциал сегодня также недостаточен для серьезного движения вперед, на какое то время возникнет ситуация примерного паритета и перевода боевых действий в вялотекущий режим который мы наблюдали на Донбассе восемь лет до СВО.

В общем, костер притушат, но и совсем потухнуть ему не дадут. Он должен тлеть для того, чтобы держать Россию в состоянии постоянного напряжения. «Прекращение огня» на языке современных стратегов – достаточно лукавый термин, – совсем не исключающий ни боевых действий, ни обстрелов, – главное, чтобы их интенсивность была в разы меньше сегодняшней. Иначе говоря, это будет такое перемирие, при котором все равно продолжат гибнуть люди.

Еще одним отличием такой фактической «подморозки» станет ее незакрепление на бумаге . И это логично, поскольку ни у одной из сторон сейчас нет достаточной мотивации для того, чтобы ограничивать себя рамками каких-то формальных мирных соглашений.

Читая западную аналитику важно понимать еще вот что. Практически вся она исходит из уже сформированного убеждения в том, что стратегически Россия Украину уже проиграла. И сейчас бои ведутся не за нашу победу, а за разные варианты выхода РФ из украинской ловушки- либо унизительно-разгромный, с репарациями, территориальными потерями и Гаагами, либо с относительным сохранением лица и даже Крыма.

По сути, дискуссия между западными «умеренными» и «ястребами» ведется именно по этой линии. Говоря о «победе России» в нынешнем конфликте западные аналитики имеют в виду совсем не то же самое, что отечественные ультрапатриоты. С точки зрения западных радикалов невыход Украины на границы 1991 года это уже поражение Киева. Но для нас-то это тоже отнюдь не наша победа.

Но вот тут то и кроется первый из череды подвохов, ожидающих Россию на пути такого примиренчества. Отечественные алармисты не зря очень настороженно относятся к западным разговорам о гарантиях безопасности Украины, интенсивность которых возросла сейчас, перед очередным саммитом НАТО. Ведь, что предлагают западники?

Вместо немедленного принятия Незалежной в Североатлантический альянс, которое создаст этому блоку больше проблем чем выгод, с Киевом хотят подписать договор о защите по типу тех, которые Штаты подписали в свое время с послевоенными Японией и Южной Кореей.

Такой договор де-факто легализует натовское (читай американское) военное присутствие на Украине и развертывание натовской авиации в странах восточной Европы. Над украинским небом разворачивается американский зонтик, что для Москвы, отчаянно протестующей против расширения НАТо на восток – громкая оплеуха и серьезное политическое поражение. Сигнал всему миру о том, что в Вашингтоне Путина не в грош не ставят.

В конечном итоге легким движением руки западных фокусников мы получаем НАТО фактически у самых своих границ и наглядную визуализацию известного сетевого мема про «бомбить Воронеж». И все это – под усыпляющие разговоры о мире и деэскалации.

Как отмечают отдельные отечественные обозреватели, такое положение дел не очень устроит западных сторонников немедленного, полного и показательного разгрома России, но зато полностью удовлетворяет видение ситуации теми, кто сделал ставку на динамичное ослабление России в среднесрочной перспективе.

Ведь при описанном сценарии все ресурсы РФ будут уходить не на развитие, а на имитацию внутренней стабильности в условиях не ослабевающего внешнего давления плюс на попытку удерживать фронт, держа вблизи него на постоянной основе гигантскую военную группировку, требующую снабжения, вооружения, пополнения и так далее.

При этом санкции, как уже было сказано, никуда не денутся, ведь Запад уже сейчас демонстративно отвязал их от военной деэскалации и (пока только на британском примере, но, думаю, он вскоре будет масштабирован) увязал с выплатой репараций Украине.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов еще один важный аспект такой деэскалации по-американски. России в таком варианте накрепко свяжут руки, зорко следя в одни ворота за соблюдением условий режима прекращения огня (а мы знаем на примере минских, как это бывает).

Более того – нам обрежут возможность дипломатического маневра во внешней политике – стоит только нам начать проводить противоречащую западным интересам проактивную политику в том или ином регионе мира, как западники нажмут на кнопку под названием «Обострение эскалации на Украине». А то, что чемоданчик с такой кнопкой будет в описанном варианте именно в западных руках – тут и к бабке не ходи.

Понятно, что сейчас видимые успехи в игре от активной обороны вновь заставляют часть российского начальства с интересом приглядываться к предлагаемым им с Запада различным вариантам «подморозки» конфликта. И не факт, что московские примиренцы не возьмут тот или иной и эти вариантов в работу.

Однако по факту победа подобных «голубей мира» принесет России куда больше проблем, чем гипотетическая победа западных «ястребов». Диалектика это такая удивительная вещь, когда иной раз «голуби» хуже «ястребов», а «заморозка» конфликта равнозначна прямому поражению в нем.