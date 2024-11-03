Когда и как Волгограду будет возвращено название Сталинград

Елена Острякова.  
03.11.2024 00:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 593
 
Дзен, Общество, Политика, Россия


Волгограду должно быть возвращено название Сталинград, заявила журналистам член Общественной палаты России Екатерина Мизулина во время визита в город.

«Я поддерживаю переименование Волгограда в Сталинград и считаю, что это действительно восстановление исторической справедливости. И если мы вспомним, что написано в Москве в Александровском саду – разве там написано «Волгоград»? Нет, там написано «Город-герой Сталинград». И сейчас, в то время, когда нацизм снова пускает свои корни в Европе, этот вопрос становится еще более актуальным. Потому что Сталинград – это непреодолимый для нацизма форпост», – сказала Мизулина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.


Реклама

Она рассказала, что ее дед Борис Дмитриев был участником Сталинградской битвы, защищал Главную высоту.

Мизулину поддержал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Я всегда выступал за возвращение городу названия Сталинграда. Об этом, в частности, есть несколько страниц в моей книге «Повелительное наклонение истории».

Однако, послужив вице-губернатором в Волгоградской области, увидел, что треть горожан хочет Сталинград, треть – Волгоград, а треть – Царицын.

Людей надо убеждать и работать с ними.

Кроме того, в город надо вложить огромные средства – потому что Сталинград – это обязывает.

Сейчас и город стал значительно лучше, и общественное мнение склоняется в сторону Сталинграда.

И напомню 5 мая 2011 года.  Владимир Путин на 1-ом учредительном съезде ОНФ, который прошел в Волгограде, задал риторический вопрос: «Как нам без Сталинграда побеждать?». Действительно, это символ победы!», – отметил Матвейчев «ПолитНавигатору».

Военный эксперт Борис Рожин предлагает поступить так:

«Лично я безусловно поддерживаю возвращение Сталинграда, но столь же безусловно должно быть учтено мнение местных жителей. С целью экономии средств, вопрос можно присоединить к любым ближайшим выборам в Волгограде, где жителям просто выдадут еще один бюллетень, где они смогут сказать «да» или «нет» возвращению названия. Так было бы справедливо, демократично и экономно», – написал Рожин в своем тг-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть