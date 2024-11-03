Когда и как Волгограду будет возвращено название Сталинград
Волгограду должно быть возвращено название Сталинград, заявила журналистам член Общественной палаты России Екатерина Мизулина во время визита в город.
«Я поддерживаю переименование Волгограда в Сталинград и считаю, что это действительно восстановление исторической справедливости. И если мы вспомним, что написано в Москве в Александровском саду – разве там написано «Волгоград»? Нет, там написано «Город-герой Сталинград». И сейчас, в то время, когда нацизм снова пускает свои корни в Европе, этот вопрос становится еще более актуальным. Потому что Сталинград – это непреодолимый для нацизма форпост», – сказала Мизулина.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Она рассказала, что ее дед Борис Дмитриев был участником Сталинградской битвы, защищал Главную высоту.
Мизулину поддержал депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Я всегда выступал за возвращение городу названия Сталинграда. Об этом, в частности, есть несколько страниц в моей книге «Повелительное наклонение истории».
Однако, послужив вице-губернатором в Волгоградской области, увидел, что треть горожан хочет Сталинград, треть – Волгоград, а треть – Царицын.
Людей надо убеждать и работать с ними.
Кроме того, в город надо вложить огромные средства – потому что Сталинград – это обязывает.
Сейчас и город стал значительно лучше, и общественное мнение склоняется в сторону Сталинграда.
И напомню 5 мая 2011 года. Владимир Путин на 1-ом учредительном съезде ОНФ, который прошел в Волгограде, задал риторический вопрос: «Как нам без Сталинграда побеждать?». Действительно, это символ победы!», – отметил Матвейчев «ПолитНавигатору».
Военный эксперт Борис Рожин предлагает поступить так:
«Лично я безусловно поддерживаю возвращение Сталинграда, но столь же безусловно должно быть учтено мнение местных жителей. С целью экономии средств, вопрос можно присоединить к любым ближайшим выборам в Волгограде, где жителям просто выдадут еще один бюллетень, где они смогут сказать «да» или «нет» возвращению названия. Так было бы справедливо, демократично и экономно», – написал Рожин в своем тг-канале.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.