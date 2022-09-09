Когда информация становится оружием. Каковы перспективы медиа-СВО для России

Одна из дискуссий в рамках Восточного экономического форума-2022 была посвящена теме, непосредственно не связанной с экономикой, рынками и инвестициями. Вопрос был поставлен следующим образом: как победить в информационной войне?

Для современной России этот вопрос отнюдь не праздный, поскольку в настоящее время и уже не первый год она находится на острие пропагандистских атак весьма опытного в этом деле и обладающего солидным ресурсом противника – коллективного Запада.

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А победить его непросто, ведь в руках этого противника самые большие в мире ретрансляционные мощности, а сам он по инерции после падения советского блока выглядит для многих стран и народов подражательной моделью, по образу и подобию которой перестраивают свою социальную жизнь десятки стран мира. Причем, делают это добровольно и с песней, искренне полагая, что реализуют тем самым свою собственную вековечную мечту.

Повысило актуальность данной темы и начало СВО на Украине, после которого пропагандистская машина Запада отбросила последние приличия, открыто обьявив о победе над Россией, как о своей главной цели, в жертву которой приносится все – начиная от благополучия целых народов, заканчивая немаленькими бюджетами, выделяемыми исключительно на информационное противодействие тому, что на Западе называют «российскими нарративами».

Сотни миллионов долларов и евро осваивают на борьбу с Россией в киберпространстве, на фабрикацию в промышленных масштабах фейков о российской политике и ее целях, на очернение хода военной кампании на Украине, на формирование у народов окружающих Россию стран негативного отношения к России и русским – то есть, на актуализацию старой как мир русофобии, но уже «упакованной» по последнему технологическому слову и вмонтированной практически во все актуальные идеологические тренды современности – от социализма и феминизма до консерватизма и национализма – чтобы по максимуму охватить все целевые группы потребителей информации.

О том, как противодействовать этой волне пропаганды, есть ли у РФ адекватный инструментарий для этого, можно ли привить россиянам навыки элементарной медиагигиены и возможно ли выстраивание позитивной повестки вокруг России и насколько эффективны старые-добрые цензурные запреты, в рамках ВЭФ-2022 рассуждали спикер МИД Мария Захарова, известные пранкеры «Вован» и «Лексус», телеведущий и медиаменеджер Дмитрий Киселев и другие эксперты.

Открывая дискуссию Мария Захарова констатировала не новую, в обшем, мысль, что западные соцсети уже давно превратились в цифровые платформы интернет-монополий, а сегодняшняя реальность – это что-то вроде цифровой диктатуры оруэлловского «Большого Брата».

«Они (иностранные онлайн-площадки – Авт) пошли даже дальше, начали управлять внутри других государств информационным пространством вопреки всему: от законодательства до традиций», – отметила спикер МИД, добавив, что хападное общество находится под действием «тумана собственных средств массовой дезинформации», а сами западные медиа давно перестали бояться возможного разоблачения.

«Их это не пугает. Раньше, опять же, это к вопросу о морали, что-то заставляло их задуматься о последствиях. Сейчас они не думают о последствиях, стреляют сами в себя, бьют по собственным же гражданам, потому что все это рикошетит по ним же», — говорит Захарова.

По мнению представителя МИД антироссийская информкампания достигла обратного эффекта и привела к консолидации российского общества, степень которой Захарова оценивает, как «феноменальную».

«А какова цель была этой информационной войны? Это уже не только противостояние, это не просто игра мускулами. Давайте говорить честно и открыто: изничтожение нас в различных сферах как общества, как государства, как цивилизации, как культуры, как независимости, свободы, суверенитета и так далее. И достигли ли они цель с такими ресурсами?. Как подтверждает все сейчас, сейчас происходит феноменальная консолидация нашего общества. Та, которую нельзя было достичь, используя даже их информационные ресурсы. То есть все пошло в обратную сторону. Они получили ровно противоположное тому эффекту, который закладывался. И это был эффект, который должен был быть ими получен в марте, ставка делалась на это», – подчеркнула дипломат.

Она также обратила внимание на то, что антироссийская информкампания на Западе своей оголтелостью подталкивает Москву к более решительному и глубокому сотрудничеству с Китаем:

«Самострел идет из двух рук. То о чем говорил Генри Киссинджер обращаясь к американским элитам: вы как-то определитесь – или Россия или Китай». В итоге же получается, что Запад сам создает предпосылки для ускоренного формирования общего антиамериканского фронта между РФ и КНР. То, на что в других обстоятельствах ушли бы десятки лет, сегодня формализуется в считанные годы.

Слова Захаровой подтвердил еще один участник дискуссии – директор репортерского отдела китайской газеты Global Times, заявивший о том, что США и Запад на протяжении многих лет были высокомерны в идеологическом поле и вся практика Штатов основана на платформенной гегемонии Запада.

«По сути все очень просто – манипулировать эмоциями публики, причем эмоции эти превалируют над фактами, чтобы создать благоприятную, нужную им (США и западным странам- Авт) среду общественного мнения».

Дмитрий Киселев подтвердил, что запрос на информацию из России есть, несмотря на давление на всех западных цифровых платформах.

«Наш российский телеграм-канал – самый цитируемый в мире. Я считаю, что в России настал момент истины, когда мы можем позволить говорить только правду и только правда собственно и работает», – говорит Киселев.

Также Киселев категорически не согласен с тем, что Россия проигрывает в информационной войне. Даже несмотря на то, что россияне повсеместно подвергаются беспричинным блокировкам, арестам, а также преследованиям, включая травлю.

От вопроса «Кто виноват?» участники дискуссии плавно перешли к второму извечному русскому вопросу «Что делать?». По мнению пранкера Алексея Столярова («Лексус»), универсального лекарства по борьбе с фейками не существует. Необходимо тщательно подходить к фактчекингу, проверять репутацию источника новости, анализировать полученную информацию с точки зрения выгоды – кому и для чего необходим подобный контент в тот или иной период. Тоже, в общем, не новый подход: вспоминается Cuiprodest?Cui bono? древнеримского юриста Кассиана Лонгина Равиллы.

По мнению Захаровой Россия вовремя ликвидировала инфраструктуру западного дискурсивного влияния – то сообщество, которое принято называть иноагентами, агентами влияния или грантоедами.

В этом моменте можно поспорить – с одной стороны иноагентов как бы прижали, однако их сила не в них самих, не в формальной сетке действующих НКО а в умах и настроениях людей, несколько поколений которых окучивались этими грантоедами через медиа, образование, культуру, стажировки за рубежлм и так далее.

И эти люди, в чьих мозгах благодатно проросли заброшенные туда западные идеи и ценности, никуда не делись. Они и сегодня наверху. Достаточно посмотреть на то, сколько из глав регионов или министров или чиновников разного уровня или менеджеров госкорпораций являются выпускниками ВШЭ, «Шанинки» или РАНХиГИС – структур, часть из которых до сих пор возглавляется деятелями их «святых девяностых», десятилетиями плотно сидевших на контакте с западными фондами и разведками.

Заменить этот пласт образованных россиян такой же когортой людей, воспитанных в ином духе пока что нельзя. Нет таких людей в нужном количестве. Так что, несмотря на зачищенное от иноагентов инфополе, тон в нем по прежнему во многом задают именно люди, воспитанные иноагентами и грантоедами.

Можно, конечно, заставить их озвучивать «патриотическую повестку», однако неискренность равнозначна профанации и в конечном итоге лишь дискредитирует эти патриотические идеи.

Так же, как в одночасье ставшие банкирами бывшие комсомольцы в рекордные сроки дискредитировали рыночную экономику в глазах подавляющей массы населения в девяностые – явив обществу вместо «цивилизованного и социально-ориентированного рынка», о котором грезили перестроечные реформаторы, как будто нарочно списанные с советских карикатур картинки дикого рынка времен первоначального накопления капитала середины девятнадцатого века.

В целом нужно признать, что вопреки оптимистичному задору российских медиадеятелей, информационную войну именно на Западе Россия проиграла. С имеющимися ресурсами и подходами ее было почти невозможно выиграть там.

Другое дело, что внутренний медиаконтур в самой РФ пока что успешно выдерживает внешнее давление, но во многом это происходит из-за тупости и прямолинейности самих западных подходов к пропаганде.

Все же понимают, что каковы бы ни были претензии общества к своей власти, однако пока единственная предлагаемая Западом альтернатива ей – это условный Навальный или цирк уродцев из «Форума свободной России» – западные потуги обречены на провал. Желающих присягать загранице в РФ не так уж и много, те что были – частично уже уехали.

Другое дело – более изощренные технологии,- тот «лом» против которого у российского медиасообщества пока что нет адекватного «приема». И эти изощренные технологии – не за горами. Как только на Западе проведут аудит нынешней кампании и подсчитают степень ее эффективности.

Представляется, что одной из главных уязвимых точек, в которые будут бить недруги России – это контур межнациональных отношений. И в этом смысле недавние пляски западников вокруг «деколонизации» выглядят не такими уж и безобидными. Если, конечно, вовремя не пресечь. СССР, к слову, именно по этому шву и раскроили. А схема, если она рабочая, сбоев не дает.