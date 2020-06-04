04.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Когда ЛДНР пойдут в контратаку, ратификации «Минска-3» никто ждать не будет


Украинские представители в последнее время настойчиво ссылаются на то, что Минские договорённости не ратифицированы, при этом почему-то забывают о том, что аналогичную процедуру не прошёл и Будапештский меморандум, о котором любят вспоминать в Киеве как об альтернативе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поражаюсь, что Зеленский говорит и что подписывает. Сказали, что «не ратифицированы Минские договорённости». Так, подождите, я правильно понимаю, следующий раз, когда ДНР-ЛНР пойдут в контратаку, то мы тогда будем с вами подписывать документы и говорить, что действуют они только после ратификации?

То есть, подпись вашего представителя, подпись Зеленского, по сути дела, под приложением к Минским соглашением уже ничего не значит, пока парламент не ратифицирует, верно?» – обратился Корнилов к украинскому оппоненту.

«Тогда вы и Будапештский меморандум не ратифицировали, на который все сейчас ссылаются на Украине чуть ли не как на обязательный документ. Вы определитесь, у вас международные документы что-то значат или не значат?» – добавил политолог.

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