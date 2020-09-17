17.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
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Когда Лукашенко признает Крым российским?


Президенту Белоруссии пора переходить от фраз про общее с Россией Отечество от Бреста до Владивостока к реальным действиям.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается, у нас общее Отечество? То есть, оказывается, не многовекторность, оказывается, не поцелуи с Помпео, оказывается, у нас общее Отечество. То есть Лукашенко уже говорил про единый народ и общее Отечество. А если у нас общее Отечество и единый народ, и Лукашенко так хорошо понимает роль этих государств, то он взял и лишил статуса посла Латушко, отозвал послов откуда-то. Это вообще интересно, очень интересно.

А с Украиной что будет? Если у нас общее Отечество, если у нас Союзное государство, то, может быть, давайте подумаем уже в этой концепции. А когда тогда Лукашенко начнет реагировать на решение Сейма Литвы? А когда будет реальное реагирование на поведение Польши? Кода будут реальные ответы на поведение Украины? Что, перекроют поток нефтепродуктов на территорию Украины? Что, Лукашенко вдруг признает Абхазию и Южную Осетию? Что, Лукашенко вдруг признает Крым российским? Общее Отечество. А когда о будущем будет говорить Лукашенко?», – заявил Соловьев.

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