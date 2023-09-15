Когда начнется российское контрнаступление?

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Условия для перехода ВС РФ в контрнаступление еще не созрели – для этого ВСУ должны прорвать первую линию обороны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов, отвечая на вопрос, когда ждать российского контрнаступления.

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«Любая контратака, контрудар – а все начнется с контратак, после чего и наносится контрудар, – происходит уже после того, когда войска противника перешли линию фронта. То есть контратака и контрудар проводятся в интересах восстановления положения по переднему краю. Вот, допустим, сейчас ВСУ захватили Работино, вклиниваются где-то на других направлениях в нашу оборону. Если мы начинаем движение для восстановления своего переднего края, это называется контратаки и контрудары. Ну а если украинцы еще не пересекли наш передний край? Бои-то в основном ведутся лишь в полосе обеспечения. Тогда откуда нам вести свои контратаки и контрудары? Все нормальные военные начинают вести расчет от переднего края», – сказал Клупов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он объяснил, что передним краем следует считать так называемую «линию Суровикина».

«Вот когда по телевизору или где-нибудь в пабликах украинцы покажут свои фото на фоне тех самых «зубов дракона» – противотанковых тетраэдров, которые установлены на этой линии, или на фоне наших противотанковых рвов, то это будет означать, что они приблизились к нашему переднему краю. Пока этого нет и близко», – добавил полковник.

В свою очередь издание поинтересовалось, стоит ли в таком случае дожидаться прорыва передней линии российской обороны.

«Вообще-то, по классике, войска начинают контрудар после того, противник дошел до второй линии нашей обороны», – ответил Клупов.

По его словам, если контратаковать с нейтральной полосы, то можно получить встречное непредсказуемое и чреватое большими потерями сражение.

При этом он считает, что если ВСУ так и не смогут дойти до второй линии обороны, то «нужно их туда затянуть».

«Дать им возможность прочувствовать, что они сильны и еще способны наступать. Если они почувствуют, что потеряли свои наступательные возможности, то моментально перейдут к обороне. Зароются в землю, перегруппируют войска, создадут резервы, подтянут артиллерию и создадут все условия, чтобы нам пришлось наступать на их подготовленную оборону», – резюмировал Клупов.