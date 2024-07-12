Когда начнут обменивать русских патриотов на Украине? Размышления после суда над Дмитрием Скворцовым

В Киеве состоялся очередной суд над замечательным русским публицистом Дмитрием Скворцовым. Он томится в застенках уже почти полтора года. Все предыдущие заседания проходили с тем же результатом: продление на 2 месяца пребывания под стражей без права залога. Так случилось и на этот раз.

Скворцов получил широкую известность и на Украине, и в России благодаря горячим, искренним, глубоким публикациям в защиту русской культуры и канонического Православия. Долго работал в авторитетной киевской газете «2000», сотрудничал с рядом других серьезных и популярных изданий, в том числе, с «ПолитНавигатором». За это украинские нацисты и ненавистники России, пробравшиеся на самые верхние этажи власти, инициировали арест.

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За время в тюрьме (в ледяной облезлой камере на 20 человек, с мокрыми постелями, тараканами и прочими «прелестями» «цивилизованной евроукраинской» пенитенциарной системы) за Дмитрия несколько раз хлопотали иностранные правозащитники. В частности, Итальянский институт Милтона Фридмана. Благодаря ему пошло какое-то шевеление в международных структурах. Наведывались в Лукьяновский изолятор Киева представители ООН. Правда, ничем толковым, кроме словесных сочувствий арестантам, это не закончилось. ООНовские эмиссары лишь подтвердили аксиому: Западу абсолютно «по барабану» состояние с правами человека в Укрорейхе, поскольку у него свои цели и задачи, направленные на борьбу с РФ.

Вдохновлённая таким «снисхождением» кураторов, хунта и взяла себе за правило гноить в застенках своих противников и просто критиков. Этим людям просто устраивают бессрочное заточение и не заморачиваются даже видимостью его законности.

Что касается Дмитрия, он, как всегда, держался на суде очень мужественно. В частности, указал: СБУ, занимаясь его судебным преследованием, нарушает свои же установленные нормы. Но судьи традиционно пропустили доводы мимо ушей. И вынесли уже до тошноты надоевший вердикт. Дмитрий, стойко выслушав его и поздравив вправославные семьи с днём святых Петра и Февронии, снова возвратился в камеру…

Нужно подчеркнуть: судьба Скворцова олицетворяет судьбу тысяч политзаключенных, томящихся в казематах хунты за свою поддержку России. Многие бесследно пропали или погибли. И никакие западные «ревизоры» не помогают. Ситуация складывается так, что помочь им можно только Россия. На сегодняшний день одним способом – обменом.

Однако почему-то на обмен украинских граждан, помогавших победе России, попавших за решетку за ее поддержку и борьбу с бандеровщиной, наложено непонятное табу. Факты такого обмена являются единичными. По сути дела, пока, за два года, прошедших после начала СВО, их можно пересчитать по пальцам. Это, в частности, обмены Виктора Медведчука , православного публициста Яна Таксюра и митрополита Ионафана. Впрочем, с «небожителем» никаких особых трудностей не возникало, поэтому выведем его за скобки. А вот Таксюр и владыка Ионафан, больные пожилые люди, месяцами томились в заключении, подвергались издевательствам. И лишь вмешательство Патриарха Кирилла позволило осуществить эти выстраданные обмены…

«В чем тут дело?» – задаются вопросом многие пророссийски настроенные киевляне.

Несомненно, российских ребят, попавших в плен на поле боя, надо обменивать обязательно. Но ведь и у ребят – граждан Незалежной, помогавших России и попавших в застенки фашистского режима, тоже была своя война. Они вели ее здесь, рискуя свободой и часто жизнью, – кто при помощи печатного слова, кто в видеоблоге и телеэфире, а кто и как подпольщик времён Великой Отечественной. Вели ЗА РОССИЮ. За ее культуру, язык, традиции и веру. Так почему же они должны чувствовать себя брошенными?

Будем надеяться, что ситуация поменяется, и обмен гражданских состоится.