Когда начнутся массовые аресты окружения Порошенко

13.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Задержанию экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружения мешает нахождение у власти его кума, генпрокурора страны Юрия Луценко. Об этом в эфире телеканалу NewsOne заявил бывший замглавы Администрации президента, адвокат Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам юриста, кольцо вокруг свиты Порошенко сужается и как только Луценко лишится должности, начнутся массовые задержания.

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«Я не вижу, чтобы судьи блокировали ходатайства следователей. Насколько мне известно, суды сейчас дали 100% санкций против Порошенко. По-моему, Порошенко ни одного вопроса пока не выиграл. Это все обкручивается со всех сторон, сужается.

В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах.

Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно, при изменении генерального прокурора начать массовые задержания», – заявил Портнов.