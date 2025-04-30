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Украина лишь на словах говорит о мире, но на деле делает ставку на войну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили в МИД РФ.

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«Ни одна попытка объявить перемирие не была на деле поддержана киевским режимом, который продолжал нарушать перемирие. И это говорит о том, что режим делает ставку на войну. Тем более что не снят и законодательный самозапрет киевского режима на переговоры с Россией», – сказал «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин.

Похожего мнения придерживается и посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Нет никаких оснований говорить, что Украина готова каким-либо образом изменить свои действия «на земле». На сегодня мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем только шараханье в псевдомиротворческой риторике. Одними миротворческими заявлениями «сыт не будешь», мы не видим того, чтобы Украина как-то демонстрировала или подтверждала свой настрой на режим прекращения огня», – отмечает дипломат.

Он рассказал, по каким вопросам с Киевом ведется диалог.

«На сегодня с Украиной есть взаимодействие по тому, что касается обменов — это на уровне военных. И есть диалог на уровне омбудсменов. Никаких других официальных контактов, которые говорили бы о начале диалога, преддиалога, консультаций или переговоров о переговорах нет. Есть только попытки американцев выступать в роли модераторов процесса», – добавил Мирошник.

Напомним, что последние прямые переговоры между двумя странами были еще в марте 2022 года в Стамбуле, после чего подстрекаемый Западом Киев вышел из мирного процесса.

«Вероятность возобновления таких переговоров в 2025 году остается высокой, по крайней мере потому, что на Киев оказывается серьезное давление со стороны Вашингтона и международного сообщества, требующих поиска дипломатического решения», – полагает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Он тоже обращает внимание, что Зеленский создал правовой барьер, запретив на законодательном уровне участвовать в прямых переговорах с Россией, а потому, прогнозирует эксперт, «если переговоры и возобновятся, то в первую очередь на уровне технических групп и представителей МИД».