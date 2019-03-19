19.03.2019

Валентин Филиппов, тележурналист

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Никакой я не эксперт. И в Казахстане не был ни разу. Весь мой казахский опыт – это общение с гражданами Казахстана в бесконечных очередях Федеральной миграционной службы. И этих граждан Казахстана под ФМС встречается не многим меньше, чем граждан Украины. И это не случайный всплеск, а устойчивый миграционный поток в рамках «Программы переселения соотечественников». При этом, данных мигрантов трудно назвать экономическими беженцами. Всех их объединяет только одно, все они этнически русские.

«Понимаешь – рассказывал мне один тридцатилетний парень, ставший гражданином России десять лет назад – когда я пошёл в первый класс, нас, русских было в классе 30 человек. К концу одиннадцатого класса нас оставалось семеро»…. Он не сильно объяснял, куда делись 23. Но дело в том, что на их место пришли 23 казаха, не понятно, как появившиеся в городе, где некогда преобладало русское население.

«Представляешь, что будет, когда Назарбаев уйдёт?» – многозначительно добавлял парень.

Другая питерская барышня, в которой и не угадаешь уроженку северного Казахстана, рассказывала, как среди советских пятиэтажек, на детских площадках появлялись юрты. Изгнать гостей было невозможно, они на своей земле. «И зарезать могут – спокойно добавляла новоявленная россиянка – представляешь, что будет, когда Назарбаев уйдёт?».

Есть и другая категория переселенцев из Казахстана. Они никуда не переезжают. Они только приезжают в рамках «программы переселения», чтобы оформить российский паспорт. У них в Казахстане любимая работа, собственный бизнес и многое другое, что может держать человека. Единственное, они отправляют в Россию детей, потому что нормального русского образования в Казахстане почти нет.

«Чтоб дети жили в России, кто-то должен работать в Казахстане», – шутят они. И бережно прячут паспорт с двуглавым орлом. Они уверены, что российский паспорт пригодится тогда, когда Назарбаев уйдёт.

Ещё раз, я не эксперт и в Казахстане не был. Однако, тот факт, что национализм в Казахстане есть, что он копит силы, не секрет даже для непосвящённых. И законодательство Казахстана во многом потакает националистам.

Считалось, что сдерживающим фактором был лично Нурсултан Назарбаев.

Поэтому, никто не знает, что может произойти на огромной территории, занимаемой Казахстаном, когда Назарбаев уйдёт. Для плохого сценария будет достаточно готовности части элит в погоне за властью опереться на националистические настроения.

Впрочем, нам об этом могут даже не рассказать. Мы в очередях под ФМС всё узнаем.