Когда-нибудь Борисполь станет «кабульским аэропортом» – ополченец ЛНР

В истории украинствующих не было прецедента, где Запад не обманывал и не «сливал» бы своих «незалежных друзей», на которых ему исторически наплевать.

Об этом в эфире «Первого республиканского» заявил бывший военный Народной милиции ЛНР, участник проекта «Окопная правда» Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В истории Украины был опыт переговоров с Западом, начиная от Даниила Галицкого, который мечтал стать королём, заручиться поддержкой Папы Римского, чтобы воевать с монголами.

В результате исчезло это Галицко-Волынское княжество. Та же УПА, им англичане, американцы обещали, что мы вот-вот нападём на СССР, у вас будет независимое государство. А перед этим они пытались с Гитлером договориться тоже на независимое государство, но Запад всё время их предавал.

Конечно, уроков истории они не учат. Может это плохо и не по-христиански, но я очень хотел бы в Борисполе посмотреть, как в кабульском аэропорту, как там все будут цепляться за все эти самолёты, улетать. Это будет однажды, их «сольют», – не сомневается Фомин.

«Я сколько с американцами общался, там даже в новостной повестке Украина была только в связи со скандалом «плёнок Байдена»… Украина вообще для них неинтересна. Например, мне не интересно, что происходит в Аргентине и в Чили, какие там войны, какие в правительстве перестановки, они банально далеко.

Читал одно интервью, украинский журналист говорит: сейчас хотя бы знают, где Украина, потому что в 2009 году американский сенатор утверждал, что Украина напала на Грузию в 2008-м. То есть, это для них terra incognita. Поэтому однажды Украину «сольют» в угоду каким-то интересам, однозначно», – заверил ополченец.