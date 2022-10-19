Когда-нибудь санкции с России будут сняты – экс-глава ЦРУ

Новости Украины

США и дальше планируют «настойчиво» помогать Украине поставками вооружений, «пока не падёт оборона русских», поскольку возможное применение Россией ядерного оружия ничего не изменит.

Об этом в рамках «Киевского форума по безопасности» заявил американский генерал, бывший командующий Многонациональными силами в Ираке, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, какие потери несет Украина. Мы будем продолжать помогать, несмотря на те тяжелые ситуации, которые иногда складываются. Мы будем пытаться помогать экономически, военно – и через санкции. Мы должны обеспечить безопасное будущее для Украины. Для этого мы должны стоять все вместе. Конечно, что когда-нибудь какие-то санкции будут сняты. Но уже сейчас можно сказать, что Россия понесла в три-четыре раза больше потерь за восемь месяцев, чем за девять лет пока она вела войну в Афганистане. Вот так я вижу ситуацию. Дело в том, что не только угрозы ядерным оружием, но и применение ядерного оружия ничего не даст Путину», – трепался американец.

«Мы пытаемся все вместе сказать Путину и через его ключевых советников, что ответ будет катастрофическим. Это именно то, что сказал Джейк Салливан, советник президента Байдена. Вот так я вижу эту ситуацию. Вот такие перспективы я вижу на будущее. Это, говоря о более долгосрочном потенциале того, что мы можем делать. Но сейчас мы уверены, что украинские войска будут продолжать освобождать свою страну, и мы будем продолжать так же настойчиво помогать украинцам. Мы увидим, когда, наконец, падет оборона русских, и будем давить дальше. То есть мы будем помогать столько, сколько необходимо», – болтал Петреус.