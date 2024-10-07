Когда обвалится фронт, война и голод придут в столицу, – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 11:07
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Киев, Украина


Ситуация на фронте для ВСУ тяжелая не только в районе Угледара. Если русские прорвут оборону, сытой жизни в Киеве придет конец.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на фронте для ВСУ тяжелая не только в районе Угледара. Если русские прорвут...

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«Это очень обманчивое восприятие реальности, потому что я сегодня был в Киеве, в очередной раз удивлялся, насколько большая пропасть создалась между фронтовой реальностью, – сегодня про 72-ю все знают, о том, как они трагически выходили из Угледара, сколько людей потеряли, как их кинули вместо отдыха и ротации в какое-то поле защищать новую линию боевого соприкосновения…

Но мне звонили наши из Лимана – ситуация очень напряженная. Бомбардировки, обстрелы только увеличиваются, только активизируются. Невское на севере, точнее, это уже Луганская область, – ключевой небольшой населенный пункт сдан, и в этой ситуации нужно изменять стратегию, нужно изменять приоритеты.

Потому что в этой стратегии мы проигрываем. Пока кажется, что война где-то далеко, за сотни километров. Но, когда фронт обваливается, революция, война, голод, холод очень быстро приходят в столицу», – заявил Друзенко.

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