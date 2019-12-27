Когда Одесса вновь упадёт к ногам Империи

27.12.2019, Одесса, Валентин Филиппов

Ненавижу Крымский мост. Это всё враньё, про пассажиров и туристов. Ради них таких мостов не строят. Мост, такой пропускной способности не для людей строят, а для миллионов тонн грузов. Для таких объёмов, которые Крым никогда не поглотит, не съест. Всё это затеяно для одной цели – сделать не нужным, бессмысленным одесский морехозяйственный комплекс. Превратить Одессу из южного Питера – в южную Ригу или Таллинн. В посёлок возле моря.

Крымский мост – это такой «Северный Поток – 3-4», выключающий Новороссию из логистики нашей страны. И если мои предположения верны, то в ближайшие годы мы станем свидетелями масштабного портового строительства в Крыму. По примеру Сойкинского полуострова на Балтике, где новые терминалы принимают на себя грузопотоки, переориентированные из портов трёх бывших союзных республик, решивших, что «весь мир с ними».

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Тут надо пояснить, что происходит в Прибалтике. Эти государства практически оказались в экономической блокаде со стороны Российской Федерации. Промышленность уничтожена полностью. Любой транзит прекращён. На эти территории со стороны России не поступает нефть, газ, уголь, зерновые, металл, химическая продукция. Грузообороты российского портового комплекса Усть-Луга уже достигли 100 миллионов тонн в год. В ближайшие годы ожидается рост грузооборота практически в два раза.

Тут стоит подчеркнуть, что не только российские грузы теперь уходят на мировые рынки, минуя «маленьких и гордых», но и грузы, идущие в Россию, отгружаются западными партнёрами в российских портах. Всяким Европам и Америкам абсолютно не нужны прибалтийские «прокладки» в их экономической деятельности. Единственное что, наши западные партнёры иногда умудряются продать прибалтам российский газ, от которого те отказались, но по тройной цене. Всё, как на Украине, в общем. Ничего нового.

И не стоит кивать на санкции, которыми обложен Крым. Речь идёт о проектах, продолжительность которых превышает жизнь не только санкций, но и организаций, их накладывающих. Тот же проект «Усть-Луга» стартовал в 2000 году, а на проектную мощность выйдет к 2025 году. В США за это время сменилось четыре президента, на Украине случилось три майдана и государственный переворот. И самое невероятное для всех наших недоброжелателей – задуман проект был еще до президентства Путина. И не с Путиным закончится.

В результате, население прибалтийских «государств» сокращается рекордными темпами. Статистика говорит о 40% сокращения населения. Реальность выглядит ещё хуже. Уровень доходов падает и в реальности опустился ниже уровня достаточного для выживания. Рабочих мест нет. Зарплата редко достигает 450 евро. Пенсия 250 евро. Впрочем, это не касается титульной администрации. У них чуть больше. Единственная статья дохода этих стран – подачки Евросоюза. А единственным антикризисным мероприятием местных властей является очередная волна русофобии и предвоенной истерии. И в чём-то они правы со своей истерией. При любом общемировом кризисе прибалтийские территории сами упадут к ногам Кремля. Другое дело, захочет ли кто-то нагнуться за ними, когда уже выстроена самодостаточная логистика и созданы производственные мощности, замещающие утерянное с распадом Союза.

По всей вероятности, такая судьба уготована и Новороссийскому краю, пространству от Бердянска до Одессы. Эти территории просто вычёркиваются из экономической системы России, а ни в какой другой экономической системе они просто не нужны.

Заслужила ли Одесса такой участи? Или наказания накладываются не «за что-то», а «потому что»? Если рассуждать про игру в долгую, рассчитанную на десятилетия, то всё правильно. И через поколение-другое упадёт территория Новороссии к ногам Империи. Но тогда получается, что люди, и впрямь, «новая нефть», призванная сгореть в турбинах Родины и смазать механизмы исторических процессов.