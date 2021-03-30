Когда пишутся две истории, жди гражданской войны по всей Украине – Саблин

30.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Война на Донбассе была предопределена с первых дней «незалежности» Украины, и сейчас предоставление гражданства РФ для ЛДНР – это надежда для всего региона.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 91 году начинали в стране (Украине – ред.) писать две истории. Было понятно, когда пишутся две истории, это обязательно закончится гражданской войной. На Украине идёт гражданская война, в первую очередь.

Спасибо хочется сказать, в первую очередь, нашему президенту за Севастополь, за Крым. Все понимают, что бы было в Севастополе, если бы не было принято решение.

Спасибо хочется сказать, что не бросается народ Донбасса. Да, там очень тяжело живут. Люди там удивительные, они труженики, они действительно страдают. Но они не бросаются и не бросятся, и то, что дается нашим людям российское гражданство, это очень важно, это надежда на будущее», – сказал Саблин.